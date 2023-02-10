Увидеть лучшее в себе

В течение пяти дней, с 10 по 14 февраля, в кинотеатре «Родина» и в Доме актера пройдут показы художественных и документальных картин, объединенных тематически в отдельные блоки, и обсуждения их с авторами, известными деятелями российской культуры, именитыми гостями.

Накануне с журналистами встретились представители оргкомитета проекта: президент кинофестиваля «Свой путь» Юлия Быба, председатели жюри двух конкурсов (игрового и неигрового кино) Виктор Васильев и Владимир Головнев, председатель Башкирского республиканского отделения Союза кинематографистов России Зухра Буракаева, президент Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России Филипп Кудряшов.

Проект проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Он призван вдохновить людей на поиск своего пути в жизни и развитие лучшего в себе и одновременно содействовать появлению фильмов о людях (этносах, народах, странах), успех которых стал возможен благодаря следованию своим путем.

Для участия в фестивале в Уфу приехали члены жюри, участники и известные люди из Сербии, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Армении, Узбекистана, а также из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России. В разные дни фестиваля его почетными гостями станут актеры театра и кино Андрей Соколов, Ирина Гринева, Алена Бабенко, Светлана Камынина, Виктория Тарасова, американский и российский актер и спортсмен Джефф Монсон, генеральный продюсер Триколор TV Михаил Анисимов, президент Гильдии кинодраматургов Союза кинематографистов России Алексей Алешковский, шеф-редактор службы новостей телеканала «Культура» Андрей Райкин, который представит документальный фильм про своего деда «Мой дед цыган Шапиро».

В жюри фестиваля вошли также председатель Союза кинематографистов Кыргызстана Таалайбек Кулмендеев, обозреватель «Российской газеты», телевизионный журналист, автор многочисленных рецензий на тему кино Максим Васюнов, сербский актер театра и кино, певец, писатель, тележурналист и телеведущий Марко Долаш. Однако кому достанется Гран-при фестиваля, будут решать путем голосования зрители.

География фестиваля соединит Уфу, где состоятся основные мероприятия, с Тулой, Костромой, Ростовом-на-Дону и Москвой. В этих регионах мероприятия смотра пройдут позже, в формате «Свой путь. Избранное»: гостям представят фильмы-победители, а также фильмы, вызвавшие наиболее яркие дискуссии. К обсуждению кинокартин будут привлечены медийные личности, выдающиеся люди региона. По результатам зрительского голосования будет определен лучший фильм кинофестиваля в данном регионе. В этом году изюминкой фестиваля станет проведение модных показов российских дизайнеров во всех городах-участниках. Концепция показов — соединение мировых модных тенденций и национальных мотивов региона.

Основные мероприятия пройдут на площадках кинотеатра «Родина» и Дома актера имени Б. Юсуповой. Вход на все мероприятия бесплатный, по предварительной регистрации на сайте фестиваля. (6+)