Программа поддержки местных инициатив — это своего рода палочка-выручалочка, с помощью которой население на местах решает свои самые наболевшие вопросы. В Бурзянском районе с момента старта ППМИ, то есть с 2014 года, реализовано 52 проекта на общую сумму около сорока миллионов рублей.

Среди них общественные затеи самого разного плана. Например, в 2021 году на территории Старосубхангуловского сельского поселения было организовано ТОС «Баракат», объединившее 498 жителей трех улиц. В прошлом году ТОС выдвинуло на конкурс проект ремонта кладбища и выиграло один миллион рублей. В этом году активные жители намерены предложить на суд жюри проект обновления внутрипоселкового освещения.

Всего в 2022 году на участие в республиканском конкурсе проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, из Бурзяна было подано 11 заявок на общую сумму более семи миллионов рублей. И все вышли победителями. Из них вклад населения составил более полумиллиона рублей, 453 тысячи составили спонсорские средства. Благодаря ППМИ в прошлом году отремонтировано здание детского сада, заменены оконные блоки в одной из школ, капитально отремонтировано уличное освещение, приобретен спортивный инвентарь для трех школ, отремонтировано ограждение кладбищ в двух населенных пунктах. Приобретен и установлен сборно-разборный утепленный ангар для пожарного комплекса в деревне Атиково, пожарный комплекс в деревне Исламбаево.

— На стадии предварительной подготовки проекта проводится огромная работа, — рассказывает секретарь Совета депутатов района Ханифа Валеева. — Проходят предварительные собрания, выслушиваются мнения жителей. Люди понимают, что они нужны, что власть к ним прислушивается, советуется с ними. Это и само по себе дорогого стоит! А нерешенных проблем в сельских поселениях много. Главным результатом реализации программы в районе считаем вовлечение активной части населения в решение конкретных задач на селе, прозрачное и эффективное расходование бюджетных средств, а также возможность организовать досуг жителей, особенно молодежи.

Есть и еще серьезный нематериальный эффект — рост доверия к власти, реальная поддержка населения, открытый доверительный диалог.

В этом году желание участвовать в конкурсе изъявили восемь сельских поселений района. Где-то хотят приобрести сборно-разборный ангар, где-то — спортивный инвентарь. Ремонт ограждения кладбищ также остается актуальным вопросом.

В двух населенных пунктах люди хотят заняться ремонтом сельских клубов. Вообще, если провести анализ реализованных за эти годы проектов, один из самых популярных запросов — именно ремонт сельских клубов. Потому что это одна из самых болевых точек в районе. И вот в первую очередь именно ППМИ удалось решить многие проблемы в сфере культуры.

Благодаря программе был проведен капитальный ремонт сельского клуба в Киекбаево, СДК в Абдулмамбетово и в Атиково, заменены кровли здания Галиакберовского СДК, Кулганинского СДК. В одном из СДК приобрели сценические костюмы.

— У нас в клубе невозможно было даже просто сидеть, — рассказывает директор СДК в деревне Абдулмамбетово Салима Гарифуллина. — Первый раз устроилась работать в клуб в 2009 году. Проработав восемь лет, ушла, в том числе из-за того, что там было нестерпимо холодно. Народ-то у нас активный, клуб был просто необходим, и население решило участвовать в ППМИ с проектом по капитальному ремонту здания. В итоге выиграли конкурс и обновили клуб, в 2019 году открыли.

Теперь у нас тепло, уютно, комфортно. Одно удовольствие работать.

А в том, что деревне клуб нужен, можно не сомневаться: народ здесь действительно активный. Между прочим, в прошлом году абдулмамбетовцы выиграли в республиканском конкурсе «Трезвое село», причем среди крупных населенных пунктов.