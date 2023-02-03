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Культура
Вчера, 20:15

Портрет Уфы — портрет эпохи

В Музее истории города Уфы открылась персональная выставка картин лауреата и дипломанта всероссийских и республиканских выставок Елены Абушахминой. В ее работах — свой взгляд на культуру, архитектуру и быт старинной части нашего города с домами и усадьбами XVIII — XIX столетий, заросшие уголки старых двориков. 

Своими работами Елена привлекает внимание зрителей к тем местам столицы, которые еще сохранились, несмотря на бурную застройку. Она призывает сохранить достопримечательности Уфы, ее историю.

Елена подчеркивает: город не может существовать без своей души — людей, которые наполняют его жизнью, событиями, эмоциями. Художник всматривается в лица случайных прохожих и представляет нам целый мир, заключенный в каждом из нас.

На этой выставке представлены также портреты давних друзей, людей разных возрастов и профессий. Как поясняет автор, их объединяет творческий подход к тому, чем они занимаются, и неравнодушие к жизни города.

Сама Елена Абушахмина с детства много рисовала и всегда хотела стать художником. Она с отличием окончила Уфимский художественно-гуманитарный колледж, успешно защитила диплом бакалавра в УГНТУ. Сегодня Елену больше всего привлекают графика и скульптура.

Елена Абушахмина постоянно принимает участие в различных художественных выставках, поддерживает всероссийские акции творческой направленности. Она — член Международного союза педагогов-художников.

Альберт ЗАГИРОВ
Фото:Альберт ЗАГИРОВ
Альберт ЗАГИРОВ
Фото:Альберт ЗАГИРОВ
Альберт ЗАГИРОВ
Фото:Альберт ЗАГИРОВ
Альберт ЗАГИРОВ
Фото:Альберт ЗАГИРОВ
Альберт ЗАГИРОВ
Фото:Альберт ЗАГИРОВ
Альберт ЗАГИРОВ
Фото:Альберт ЗАГИРОВ
Автор:Ксения ОСЕНЕВА
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