Портрет Уфы — портрет эпохи

Своими работами Елена привлекает внимание зрителей к тем местам столицы, которые еще сохранились, несмотря на бурную застройку. Она призывает сохранить достопримечательности Уфы, ее историю.

Елена подчеркивает: город не может существовать без своей души — людей, которые наполняют его жизнью, событиями, эмоциями. Художник всматривается в лица случайных прохожих и представляет нам целый мир, заключенный в каждом из нас.

На этой выставке представлены также портреты давних друзей, людей разных возрастов и профессий. Как поясняет автор, их объединяет творческий подход к тому, чем они занимаются, и неравнодушие к жизни города.

Сама Елена Абушахмина с детства много рисовала и всегда хотела стать художником. Она с отличием окончила Уфимский художественно-гуманитарный колледж, успешно защитила диплом бакалавра в УГНТУ. Сегодня Елену больше всего привлекают графика и скульптура.

Елена Абушахмина постоянно принимает участие в различных художественных выставках, поддерживает всероссийские акции творческой направленности. Она — член Международного союза педагогов-художников.