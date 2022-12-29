Настенька из-за парты

В Башкирском театре оперы и балета прошла премьера новогодней сказки-балета «Морозко», роли в которой исполнили учащиеся хореографического колледжа имени Рудольфа Нуреева.

Ну как премьера… Формально коллектив колледжа ставит этот спектакль на большой сцене с 2018 года, но каждый раз он играет новыми оттенками, ведь основные партии в нем исполняют выпускники.

— Дети только научатся танцевать, выучат партию, выступят и выпускаются, — заметила художественный руководитель учебного заведения Олия Вильданова. — А нам нужно готовить новых ребят. К тому же каждый артист по-разному «звучит» в одной и той же партии, вносит в нее свое отношение и характер. Так что для них и для нас, преподавателей, это премьера.

Известная новогодняя сказка в исполнении студентов колледжа получилась в большей мере спектаклем, театрализованным представлением, нежели балетом в строгом его понимании. Этому способствовали и фактурные, а в чем-то и гротескные роли, и тщательный подбор исполнителей, которым эти роли наиболее подходили.

Так, главную роль — Настеньки — исполнила четверокурсница Адель Кашапова. По отзывам педагога, сама скромная и интеллигентная, девушка прекрасно вжилась в образ доброй и чистосердечной героини, которую спасает от зловредных родственников, метели и Бабы-Яги Морозко. Ее возлюбленного Ивана сыграл Ильдус Бикметов, выпускник прошлого года, который уже полгода работает в театре оперы и балета. Ему пришлось заменить заболевшего солиста.

Очень выразительно исполнила комическую роль ленивой и вредной Марфуши Жанна Валиуллина. А Баба-Яга в исполнении Дмитрия Шишова получилась по-настоящему жуткой и правдоподобной. Кстати, будущего артиста пригласили на просмотр в труппу Эйфмана, балет которого недавно гастролировал в Уфе. Ему еще предстоит пройти кастинг, но сам факт уже говорит о большом таланте студента-выпускника.

Хотя балет «Морозко» в целом классический, в число исполнителей вошли и студенты народного отделения, которым достались характерные роли мачехи Матрены (Ислам Фахретдинов), свахи (Арина Савина) и Артамона (Салават Кинзябаев). Справились с ними ребята блестяще!

Нужно отдать должное и кордебалету: танцы снежинок, кстати, очень непростые с точки зрения хореографической техники, создавали по-настоящему зимнее настроение сказочного действа. А зверушек — белочек, зайчиков, олененка и медвежонка — исполняли ученики младших курсов колледжа. Здорово, что постановка дала им возможность проявить себя во «взрослом» балете!

Балетмейстером-постановщиком выступил заслуженный деятель искусств РФ, завкафедрой режиссуры балета Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. Римского-Корсакова Александр Полубенцев, а художником-постановщиком — Фания Низамова (Башкирский театр оперы и балета). И конечно же, огромную работу по подготовке юных артистов провели педагоги колледжа: Олия Вильданова, Айслу Панина, Резеда Халикова, Серафима Саттарова, Адель Насретдинова, Наталья Большакова и Надежда Бирюкова.

Для студентов танцевать в театре оперы и балета — большая удача, считает Олия Вильданова. Здесь сама атмосфера обязывает проявлять все свое хореографическое мастерство, тянуться вслед за старшими коллегами. А помощниками ребятам становятся те, кого зрители обычно не видят, но без кого сценическое действо потеряло бы изрядную долю своего очарования: звукорежиссеры, осветители, гримеры. Театр помогает почувствовать себя настоящими танцовщиками.

Ну а для зрителей это возможность встретиться с любимыми героями, хорошо известными по киносказке Александра Роу, в очередной раз убедиться, что любовь, добро и бескорыстие побеждают зло, и просто погрузиться в волшебный мир высокого искусства балета.