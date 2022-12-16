Код «Тамги»

В экспозиции представлены работы ювелиров, художников по костюмам, дизайнеров и стилистов не только из Башкирии, но и из Москвы, Курганской, Челябинской и Оренбургской областей. Выставка показывает характерные образцы одежды башкир разных эпох: посетители увидят реконструированные исторические костюмы и современные коллекции дизайнеров на основе традиционной национальной одежды.

В течение трех лет в проекте «Тамга» приняли участие около тысячи конкурсантов — это более трех тысяч работ, которые были показаны и за пределами республики.

— Радует, что экспозиция открылась именно в День башкирского языка, потому что культура и душа народа — это то, что он говорит, на каком языке говорит, и то, как он выглядит, — сказала на открытии выставки председатель попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья» Каринэ Хабирова.

А депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ, председатель Президиума Всемирного курултая башкир Эльвира Аиткулова отметила, что где бы ни находился представитель башкирского народа, он носит свой культурный код в сердце и передает его своим детям.

— Сегодня мы фактически завершаем год, который был объявлен президентом РФ Годом культурного наследия народов России. Мы — часть многонационального российского народа. Это первый год десятилетия языков коренных народов России.

Мы должны рассмотреть концепцию языковой политики. Но для каждого ребенка в первую очередь важно, чтобы мама и папа говорили с ним на родном языке.