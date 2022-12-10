Куда приходят музы

В городе состоялся финал III Международного литературно-художественного конкурса «Под сенью дружных муз». Он получил поддержку главы республики Радия Хабирова и Башкортостанского регионального отделения партии «Единая Россия».

Одна из главных целей проекта — сохранение и творческое развитие русского, башкирского и татарского языков и укрепление дружбы народов. Поэтому на конкурс были представлены авторские работы на трех языках.

Проект также призван воспитывать уважение и интерес к историческому и духовному наследию народов через историю семьи, рода, Родины. Это повышение престижа и рабочих профессий, и трудовых династий.

В работе конкурса активно участвуют башкирские и российские писатели, поэты, драматурги, публицисты, журналисты и переводчики. Состязание молодых авторов набирает популярность. Работы были присланы из 22 районов Башкортостана, из городов и сел Татарстана, из Москвы, Самары, Санкт-Петербурга, из Крыма. В этом году конкурс приурочен к Году культурного наследия народов России. Литературное и художественное творчество более трехсот молодых авторов в возрасте от 12 до 35 лет было представлено в четырех номинациях. В финал вышли 23 участника. Из них 15 — по направлению «Литературное творчество» и 8 — по направлению «Художественное творчество».

Благодаря фестивалю участники из разных городов и регионов России и ближнего зарубежья получат шанс быть опубликованными на страницах известных литературных журналов «Аврора», «Бельские просторы», «Тулпар» и попасть без отбора на другие престижные литературные фестивали. Изюминкой фестиваля стало объединение непохожих, казалось бы, далеких друг от друга стилей и мироощущений, диалог поколений, в котором каждый для себя обретает что-то важное и новое.

Церемония награждения участников сопровождалась выступлениями музыкальных, хореографических и вокальных коллективов из Дюртюлинской детской музыкальной школы и районного Дома культуры. Особенно впечатлило выступление заслуженного артиста Башкортостана, лауреата премии имени Назара Наджми Радика Динахметова. А гость из Москвы, поэт, президент Международной общественной палаты Непала Шрестха Дананжая исполнил песню собственного сочинения.

Призер конкурса Алтынай Аскарова раскрыла еще один свой талант — сыграла на уникальном народном инструменте кыл-кубызе родные башкирские мелодии.

Прошли мастер-классы с писателями и поэтами Союза писателей Башкортостана, литераторами из Москвы «Литературное творчество на русском языке» и «Литературное творчество на башкирском и татарском языках». В этом году значительно расширилась география дистанционных участников: известные молодые деятели литературы из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и даже Владивостока присоединились к фестивалю, чтобы поделиться опытом и дать оценку работам с позиции развития современной литературы.

Ляля МУКМИНОВА, руководитель международного литературно-художественного фестиваля «Под сенью дружных муз».