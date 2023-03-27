Блинами встречали, пловом провожали

Мишкинцы традиционно широко отмечают этот праздник.

Не стал исключением и нынешний «новый день» — именно так переводится с персидского языка слово «навруз». Организаторы расстарались от души. Одних только конкурсов подготовили пять наименований: «Сумаляк», «Поздравление Наврузбика», «Скворечники», «Чак-чак» и на самый вкусный и оригинальный рецепт блинов.

— В фойе для гостей и участников праздника были организованы гостевые столы от коллективов населенных пунктов Янагушево, Уръяды, Бабаево, Татарбаево, Большие Шады, Новокарачево, — рассказали в районной администрации. — У всех от разнообразия национальных блюд буквально разбегались глаза: губадия, бэлеш, кыстыбый, баурсак, урама, чак-чак и, конечно, блины.

Кстати, именно блины поставили членов жюри в тупиковую ситуацию. Невозможно было выбрать, у кого они получились самыми вкусными, красивыми и оригинальными. Потому организаторы приняли соломоново решение — не присуждать никому никаких мест, а вручить всем блинопекам дипломы и памятные подарки.

После богатого угощения гостям было предложено потратить калории вместе с участниками концертной программы, которая тоже оказалась весьма насыщенной. Фольклорные коллективы района и местные солисты подготовили такие зажигательные номера, что мало кому удалось остаться в роли зрителя. Можно сказать, все напелись и наплясались на год вперед, до следующего Навруза.

Гостям также предложили поучаствовать в спортивных состязаниях, например, мужчины могли проявить командный дух в перетягивании каната и в национальных играх, другие демонстрировали силу, поднимая тяжеленные гири. И никого не оставила равнодушным тематическая фотозона. Там побывали буквально все.

Глава сельского поселения Большешадинский сельсовет Расил Аллаяров, председатель Курултая башкир Мишкинского района Мунир Нурисламов и председатель Конгресса татар Мишкинского района Ильгиз Шакуров вручили благодарственные письма активистам деревни и организаторам праздника.

Думаете, этим все завершилось? Плохо вы знаете мишкинцев. Ведь символ Навруза — плов. Его здесь готовили с раннего утра на костре под чутким руководством ответственных за главное праздничное угощение людей: индивидуального предпринимателя Альмира Ахметшина, Хамита Хабибуллина и Гульназ Шаяхметовой. Даже после богато накрытых столов мало кто смог отказаться от такого плова с дымком.

— Как всегда, наш праздник получился веселым, красочным, светлым и душевным. Надеемся, что из года в год он будет проходить ярче и масштабнее, — пожелали сами себе организаторы.

Мишкинский район.