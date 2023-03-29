Спрос на новые квартиры упал

Как известно, строительная отрасль — это барометр состояния экономики, а кроме того, настроений в обществе, температуры политической жизни. Так было во все времена. Поэтому нынешнее положение дел в ней, несмотря на самый лучший за всю историю республики показатель ввода жилья — более трех миллионов квадратных метров за 2022 год, заставляет беспокоиться в первую очередь самих строителей: домов возвели много, а квартиры не разлетаются, как горячие пирожки, как было раньше. На вопросы об успехах отрасли в минувшем периоде и проблемах, дающих о себе знать сегодня, журналисту газеты ответил и. о. министра строительства и архитектуры РБ Егор РОДИН.

— Егор Владимирович, впервые в республике было сдано рекордное количество жилья. Однако продажи квартир в новых домах падают. Как пишет «Российская газета», доля непроданных квартир в стране в декабре дошла до 41 процента, а в январе — до 42. Тревожная ситуация. Уфимские застройщики тоже жалуются на это. Сколько квартир не реализовано в республике по итогам прошлого года?

— Общероссийская тенденция нас не обошла, спрос на квартиры в новостройках заметно снизился. По нашим данным, цифра варьируется в пределах 39 — 41 процента. Каковы причины явления? Специалисты, наблюдающие за рынком недвижимости, отмечают снижение покупательной способности населения. Несмотря на рост промышленного производства, снижение уровня безработицы, увеличение числа самозанятых, по данным статистики, люди пересматривают приоритеты в покупках. Ведь основная доля квартир приобреталась в ипотеку, а ипотека — это надолго, расчеты за нее длятся нередко десятилетиями. Башкортостан, тем не менее, остается одним из лидеров в стране по ипотечным кредитам: в 2022 году население оформило около 53 тысяч жилищных кредитов на 146 млрд рублей — 91,9 процента к аналогичному периоду прошлого года.

— Но есть и другие причины. Ведь не секрет, что застройщики резко подняли цены за «квадрат» в последние два года, объясняя это подорожанием материалов из-за введенных против нашей страны санкций. Но постепенно отрасль перешла на отечественные дешевые материалы, а цены, тем не менее, не снизились. Да и мода на ипотеку с нулевым процентом — от лукавого, скорее всего. Происходит простое завышение цены со стороны продавца-застройщика. Нельзя ли приструнить строительный бизнес, чтобы он переориентировался на более дешевые проекты, с учетом покупательной способности народа? Где выход из нынешней ситуации, когда предложение превышает спрос?

— Застройщикам остается одно — ждать, когда поднимется спрос. Минстрой РФ готовит программы по переходу на другие, более дешевые технологии.

Так, сейчас прорабатываются варианты реанимации проверенного в прошлом крупнопанельного домостроения, которое позволяет строить быстро, качественно, недорого. Первые панельки-«хрущевки» служат до сих пор, хотя вроде бы отработали свои гарантированные полвека. Конечно, повторения варианта тесных «хрущевок» не будет, планировка комнат станет современной. Речь не идет о восстановлении бывших заводов КПД, планируется ввести новые. Пока обсуждаются три проекта в городах республики.

— Это технологии ближайшего будущего. Но ведь существует куда более экономичный, дешевый, проверенный практикой и временем материал, от которого в Башкирии по непонятным причинам отказались, — древесина. Речь идет о программе «Домокомплект», по которой в сельской местности за десять лет построили почти 1800 домов: ее производственный и организационный механизмы были прекрасно отлажены, финансовая схема тоже. Когда в начале года президент страны Владимир Путин побывал в Архангельской области, он дал поручение правительству освоить производство экологичных деревянных домов и уже в 2023 году начать переселять в них жильцов из аварийного фонда. Распространить на них ипотечное кредитование. Каково в Башкирии будущее древесины как материала для строительства жилья?

— По «Домокомплекту» скажу следующее: существующее законодательство не позволяет использовать прежнюю схему финансирования программы через Фонд развития жилищного строительства, который выдавал займы населению.

Центробанк напомнил нам о том, что кредиты могут выдавать только банки. У банков свои требования к заемщикам: их интересует надежность возврата кредита. Тем сельчанам, которые получили прежде займы по программе «Домокомплект», было бы проблематично сделать это через банк.

— Надо изменить существующие инструкции, коль они мешают продвигать удобную для малоимущих сельчан программу. С помощью депутатов Госдумы, может быть? Ведь даже руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор, который участвовал в прошедшем в Уфе в сентябре прошлого года международном конгрессе «Транспорт и строительство», заинтересовался нашей программой «Домокомплект» и обещал распространить ее по России. Он уверен в востребованности программы. А наш минстрой?

— Я тоже за. Древесины в республике достаточно, чтобы использовать ее как стройматериал. Правительство РФ обсуждает, как распространить льготную ипотеку на деревянные дома. Минстрою страны поручено отобрать и запустить пилотные проекты для применения деревянных конструкций в программе расселения граждан из аварийного жилья. При этом правительство отменило запрет на возведение индивидуального дома собственными силами, прежде надо было обязательно прибегать к услугам подрядной организации. То есть налицо желание учитывать при решении жилищной проблемы интересы граждан.

Строителям придется экономить на новостройках. Эксперты считают, что девелоперы будут упрощать проекты ради снижения себестоимости. Сложившаяся на рынке недвижимости обстановка заставляет искать гибкие тактики: кто-то строит намеренно высокоэлитные дома с большими квартирами, и они раскупаются с целью инвестиции личных средств, кто-то идет по пути уменьшения площади квартир-студий до 8 — 9 квадратных метров. И у каждой квартиры есть свой покупатель.

Скорее всего, застройщики станут отказываться от излишеств, оставляя самое необходимое. Есть более верный путь конкурировать за покупателя: брать качеством, честным именем, проверенной историей фирмы. В республике немало застройщиков, на счету которых нет ни одного обманутого дольщика. Это очень серьезный козырь.

— Сегодня много говорят о комплексном развитии территорий (КРТ) как о некоей панацее от всех проблем. Читателю надо разъяснить, что речь идет о сбалансированном строительстве одновременно жилья, школ, детсадов, магазинов и других объектов инфраструктуры. Вот только два примера. В микрорайоне Затон-Восточный сдано много высоток, а школы и детсада нет. Люди возмущаются. Или территория бывшего завода резиновых технических изделий в центре столицы: она застраивается небоскребами без инфраструктуры.

— Начнем с Затона-Восточного. В декабре нынешнего года там сдается большая школа на 2200 мест. Надо признаться, что строительство ее было начато с опозданием из-за решения непростых финансовых вопросов. Зачастую социальные объекты строятся с опозданием.

— Но ведь так нельзя. Неужели в городе нет хозяина, чтобы заботиться о жителях?

— Согласен. При этом отмечу, что разрешение на строительство выдает не минстрой, а администрация города.

Теперь о проектах КРТ. Первый договор комплексного развития квартала, ограниченного улицами Вологодская, Суворова, Уссурийская и Орджоникидзе в Калининском районе Уфы, подписан с ООО «Специализированный застройщик — управление комплексной застройки № 12 КПД» треста «Крупнопанельное домостроение». Под снос определен целый квартал аварийных домов на площади 6,78 гектара. Территорию планируется развить в течение следующих семи лет. Для переселения граждан из аварийного жилья первой очередью предполагается строительство двух стартовых жилых домов: 16- и 20-этажных по улицам Орджоникидзе и Уссурийской.

В результате комплексного развития намечено благоустроить территорию квартала, включая детские игровые, спортивные и иные площадки по улучшенному дизайну с использованием современных материалов.

Еще один проект комплексной жилой застройки в Уфе находится на стадии подготовки документации для выставления на торги. Речь идет о развитии квартала между улицами Интернациональная, Нежинская, Маяковского, Победы и территорией больницы № 13. Суммарная площадь двух проектов — 8,7 га, на которых планируется возвести 85 тыс. кв. метров жилья и около 1 тыс. кв. метров нежилых помещений.

Сегодня в республике согласовано три проекта комплексного развития территории — в Уфе и Нефтекамске. Всего планируем реализовать 14 проектов КРТ в муниципальных районах и городских округах. Комплексный подход решает сразу много задач: увеличение жилого фонда, возможность расселить людей из аварийного и ветхого жилья, преображение города в целом, благоустройство всей прилегающей территории с продуманной инфраструктурой для комфорта жителей.

— Жилья строится много. А как дела обстоят со строительством социальных объектов, которые возводятся не в рамках КРТ? Для жителей эта тема тоже очень важна.

— Полностью согласен. Каждый, покупая квартиру в городе или дом за его чертой или в районе, задумывается о социальной инфраструктуре. В этом направлении в республике тоже ведется активная работа. Много новых строек стартовало в начале года. Это школа в Иглино, поликлиника в Кушнаренково, детский сад на улице Онежской в Уфе. В Аскинском районе в ближайшем будущем начнутся работы по строительству школы, которая будет совмещена с детским садом. Дети, которые сейчас учатся в нескольких отдельных корпусах, получат современную просторную школу со всеми удобствами.

— Егор Владимирович, каким вы видите будущее строительного комплекса в регионе, положение на рынке жилья?

— Те федеральные инструменты, которые сегодня прорабатываются и применяются для стимулирования жилищного строительства, позволяют с уверенностью смотреть в завтрашний день. Для застраиваемых кварталов мы строим новые дороги, сети водоснабжения и водоотведения и многие другие важные для людей объекты инфраструктуры. Частично расходы в этом сегменте берет на себя государство, что сокращает финансовые издержки застройщиков и в конечном итоге положительно сказывается на стоимости квадратного метра.