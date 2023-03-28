Отцовские секреты

Халил Хакимов — человек редкой профессии, он работает в национальном парке «Башкирия», а в 2017 году стал победителем международного конкурса бортевиков в Уфе.

Почему он стал бортевиком, а не, к примеру, механизатором? Все дело в его корнях. Любовь к пчелам, навыки и умения в этом непростом промысле были привиты ему с детства. Оба деда Халила, Гильфан Давлетович Алимгулов и Идрис Хаматович Султангулов, были знатными бортевиками.

Оба героически воевали на фронтах Великой Отечественной войны до самой победы. Были награждены орденами и медалями и вернулись в родную деревню Суюшево. Дед Гильфан прожил недолго, он умер в 50 лет из-за фронтовых ран. Дед Идрис дожил до 70, был известным в округе охотником-медвежатником, в зимнее время промышлял куницей и находил в дуплах диких пчел (дички), а мед приносил домой, чтобы прокормить семью.

Еще на фронте Идрис изготовил курай из медной трубки от сбитого немецкого самолета. После победы вернулся домой, а свой фронтовой курай отдал сыну Марату. Получилось, как эстафетную палочку передал — много лет тот проработал госинспектором в Национальном парке.

История на этом не закончилась: фронтовое наследство сейчас находится у сына Марата — Азамата. Азамат Маратович не только замечательный кураист, но и мастер по изготовлению этого башкирского музыкального инструмента. Уже 20 лет он трудится в должности госинспектора в Национальном парке «Башкирия».

Отец Халила Хакимова, Исхак Идрисович, был одним из первых сотрудников заповедника «Шульган-Таш», работал в должности пчеловода и лесника. Его старший сын Дамир — начальник опергруппы в этом заповеднике.

В семье Хакимовых любовь к пчелам, родной земле, преданность делу охраны природы передается из поколения в поколение. Для Халила бортничество — это не только работа, но еще и семейная традиция. Помогают ему в этом трое сыновей: Рахим, Раиф, Раиль. Они уже осваивают навыки работы с пчелами, учатся секретам древнего промысла. Возможно, и продолжат трудовую династию.

Бурзянский район.