Из «чёрной дыры» — на мировые рынки

Раньше сельское хозяйство называли «черной дырой», мол, сколько ни вкладывай, все равно деньги уходят в песок. За последние 20-30 лет сельское хозяйство сделало фантастический шаг вперед. Международная специализированная выставка «Агрокомплекс» и Агропромышленный форум ярко продемонстрировали превращение отрасли в один из локомотивов экономики.

В Башкортостане доля сельского населения превышает 38 процентов, а это более 1,5 млн человек, так что устойчивое развитие сельского хозяйства имеет особое значение. В целом здесь у республики хорошие результаты.

— В прошлом году аграрии Башкирии произвели продукции на 247 млрд рублей, с ростом на 28 процентов. Капиталовложения в отрасль превысили 17 млрд рублей, темп роста здесь составил 21 процент. С 2017 года агропромышленный экспорт увеличился у нас в восемь раз (с 37 до почти 300 млн долларов). В пять раз стало больше экспортеров. Значительно изменилась структура экспорта. Если раньше мы поставляли в основном сырье, то сейчас — преимущественно переработанную продукцию, — подчеркнул премьер-министр Андрей Назаров на открытии форума.

Отрадно, что в республике реализуются 60 крупных инвес­тиционных проектов на сумму более 95 млрд рублей. Аграрии в прошлом году закупили более трех тысяч единиц техники, освоили импортозамещающее производство более двух тысяч видов запасных частей. Продолжаем оставаться одними из лидеров по объемам производства мяса, молока, меда в масштабах России, входим в первую тройку производителей зерна в Приволжском округе.

Говорят, чтобы идти в ногу со временем, надо бежать. В мире все меняется стремительно, и сельское хозяйство здесь не исключение. Поэтому не стоит почивать на лаврах, нужно понять, в каких направлениях будет развиваться отрасль. На круглых столах, деловых встречах форума разговор шел и об этом.

Ученые и чиновники едины во мнении, что нужно повышать эффективность использования земельных ресурсов, делать упор на технологическое развитие отрасли, на глубокую переработку, а также решение кадровых проблем АПК. Один из молодых фермеров признался, что из 27 человек в его группе, получивших диплом о высшем образовании в агроуниверситете, в сельском хозяйстве работают лишь четверо. Даже крупные агрохолдинги испытывают кадровые проблемы. Создание в сельских школах республики 70 агроклассов и 12 производственных площадок для обучения — это попытка в какой-то мере решить актуальный вопрос. Ну и, конечно, пора создавать комфортные условия для проживания и работы на селе. Не нужно загонять все население страны в восемь-десять мегаполисов, как предлагают некоторые кабинетные ученые, некому будет их кормить.

Перспективен тренд и развития рынка органической продукции. По оценке специалистов, уже в следующем году объем этого сегмента глобального рынка превысит 320 млрд долларов. Основным его драйвером выступают фермерские хозяйства. В России на их долю приходится уже 13 процентов всей произведенной сельхозпродукции. Республика стала полноценным представителем российской карты органики. Первым сертификат органического соответствия получил мед предпринимательницы Лены Харисовой из деревни Юматово Уфимского района. Теперь она имеет право маркировать продукт специальным знаком.

Большое будущее, по словам Андрея Назарова, у «сити-фермерства», или городского сельского хозяйства. Емкость мирового рынка здесь к 2030 году может превысить 33 млрд долларов. Признанные лидеры — Сингапур и Эмираты. Отдельные проекты начали реализовываться и в Москве. Потенциал «вертикальных грядок» нужно использовать и в республике, считает Андрей Назаров.

Еще одним актуальным направлением специалисты называют цифровизацию и автоматизацию агропромышленного комплекса. В республике около 70 процентов крупных и средних агропредприятий применяют цифровые технологии.

И все же никакие технологии не смогут заменить человека. Председатель Российского союза сельской молодежи Дмитрий Пекуровский отметил, что в конце прошлого года была разработана стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов РФ на период до 2030 года, в которой одним из ключевых приоритетов обозначены люди, а именно — сохранение доли сельского населения в общей численности.

— Инвестиции в человека — это основы и настоящего, и будущего. Как страны в целом, так и села, — подчеркнул Дмитрий Пекуровский. С ним трудно не согласиться.