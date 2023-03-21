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Плюс индустриализация всего региона

Промышленный сектор экономики региона продемонстрировал отличные результаты

с сайта главы РБ
Фото:с сайта главы РБ

На вчерашней оперативке в правительстве республики заместитель министра промышленности Тимур Герасимов сообщил, что поддержка некоторых отраслей показала свою эффективность. К примеру, объемы производства предприятий лесопромышленного комплекса выросли в два раза, в 1,5 раза — выпуск продукции легкой промышленности.

Одним из лидеров становится туймазинское предприятие «Корона», якорный резидент первого в России мебельного кластера. В рамках расширенного заседания коллегии министерства промышленности, энергетики и инноваций республики, прошедшего в Туймазах, здесь открыли матрасный цех. Достаточно молодое предприятие уже вышло на четвертое место в стране по объемам производства.

Кстати, на коллегии отмечалось, что западный субрегион республики становится локомотивом промышленного производства. Участники коллегии посетили несколько местных предприятий, демонстрирующих позитивную динамику развития.

— Совместно с генеральным директором ПАО «КамАЗ» Сергеем Когогиным посетили площадку Туймазинского завода автобетоновозов — единственного производителя автобетоносмесительной техники в России, — говорит Тимур Герасимов. — Завод является ключевым предприятием района и основным работодателем в городе. В прошлом году здесь произвели прицепов на треть больше запланированного. Увеличение объемов производства позволило создать новые рабочие места: в прошлом году среднесписочная численность работников составила 1116 человек — практически на семь процентов больше запланированного. В этом году планируется принять на работу еще 314 работников.

Завод станет и якорным резидентом промышленного технопарка «Мастер», строительство которого сейчас ведется в Туймазах. Проект технопарка реализуется совместно с КамАЗом». Он предполагает наличие 10 резидентов, создание 507 рабочих мест и годовую выручку порядка 11,4 млрд рублей.

Тимур Герасимов сообщил, что на коллегии была презентована концепция стратегического развития промышленности республики на среднесрочный период. В текущем году ожидается трехпроцентный рост промышленного производства, а также отдача мер по укреплению технологического суверенитета.

Росту промышленного производства, несомненно, поспособствует и развитие отношений с Ираном. На вчерашней оперативке министр внешнеэкономических связей Маргарита Болычева отметила, что иранцев заинтересовало высокотехнологичное оборудование производства Башкирии.

— Планируется заключение контракта с иранскими буровыми и сервисными компаниями на поставку высокотехнологичного оборудования для бурения скважин, изготовленного под уникальные требования заказчиков, — анонсировала Маргарита Болычева.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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