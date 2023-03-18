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Вчера, 18:15

Пуховые шедевры

В Мелеузе сохранилась традиция устраивать на центральном рынке Шальный день.

Александр ДАНИЛОВ
Фото:Александр ДАНИЛОВ

Пуховая шаль, башкирская шаль — каждую среду в Мелеузе на рынке собираются знатоки рукоделия. Единственный в своем роде в республике «шэл базары» с полувековой историей.

Мастерицы и производители козьего пуха едут сюда со всей округи — Федоровского, Куюргазинского, Кугарчинского, Зианчуринского, Стерлибашевского районов, Кумертау и Салавата. Подобный рынок есть только у южных соседей — в поселке Саракташ Оренбургской области.

Мастерицы раскладывают варежки и носки, держат на разведенных руках шали и косынки — знаменитые теплом и уютом, да и по красоте они ничуть не уступают легендарным оренбургским. А постоянные клиенты — чаще оптовики — приезжают сюда из Оренбуржья, Казахстана, Саратова и Самары, не говоря уже о других районах Башкирии.

Печалит нас только то, что интерес к пуховым изделиям, как огорченно вздыхают сами мастера и мастерицы, сохраняется у старшего и среднего поколений, молодежь почти не перенимает традиций шалетворения. Младое племя, увы, не вяжет, мол, не в тренде.

— Лет десять, наверное, привожу сюда козий пух из волгоградских степей. Мы не перекупщики, у нас свое хозяйство, фермеры сейчас все реже и реже разводят на пух и шерсть коз, тем более правильно доращивают до момента стрижки. А ведь козий пух уникальный! Башкирские шали и палантины получаются самыми практичными — тонкими, легкими, очень теплыми, а не просто красивыми. Поэтому здесь правильный пух востребован, и мастерицы умелые, — признался в почтении к рукодельницам торговец на мелеузовском рынке в Шальный день. Заметим, что сейчас — в марте-апреле — самый сезон для особенно качественного пуха.

Автор:Дмитрий ВОЛКОВ
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