Маленький, да удаленький

На сегодня в Бурзянском районе числятся 402 предпринимателя. По словам бизнес-шерифа Ильфата Галина, в основном они представляют микробизнес.

Предприятий, которые относятся к малому бизнесу, всего два. Индивидуальный предприниматель Адельбаев развивает два направления — строительство и торговлю, неплохо себя показал в ходе ремонта школ и других социальных объектов.

— Я вообще считаю, что если ремонтными работами занимаются местные предприятия, это несравненно лучше, потому что люди со стороны приедут и уедут, а наши здесь остаются. Значит, им надо стараться сделать свою работу добросовестно, чтобы потом не краснеть, — уверен Ильфат Асхатович.

Второе предприятие, которое относится к малому бизнесу, — производственный кооператив «Бурзянский». Здесь пекут хлеб, производят полуфабрикаты, держат столовую и даже взяли на себя такое ответственное направление, как школьное питание.

В муниципальной программе в среднем участвуют 8 — 15 предпринимателей. В 2022 году было подано 22 заявки от 17 предпринимателей. По результатам конкурса субсидию получили 15.

— Российские и республиканские программы рассчитаны в большинстве своем на средний бизнес, — поясняет Галин. — Взять хотя бы тех же фермеров: не могут наши конкурировать с коллегами из других районов, у которых пашни доходят до тысячи гектаров. А все это учитывается при предоставлении гранта, и мы, естественно, проигрываем. Потому что Бурзян — лесной район, пахотных земель здесь очень мало. В среднем у нашего фермера пашни 15 — 20 гектаров, в лучшем случае — 50, больше 50 голов КРС он содержать не может. Вот и получается, что району необходима собственная программа поддержки предпринимательства.

Фермерством в Бурзяне занимаются порядка 70 человек. Столько же примерно приходится и на занятых в лесозаготовке. Опять-таки, лесом сейчас распоряжаются крупные арендаторы. Местные предприниматели вынуждены закупать древесину у них.

Похожая ситуация и в туристическом бизнесе. По словам бизнес-шерифа, чтобы рассчитывать на серьезные республиканские программы, у предпринимателя должны быть земля (оформленная и достаточной площади), дорогостоящий проект, личные вложения и т.д. В итоге в туристическом районе туризм развивается в основном без капитальных вложений.

— Из всех, кто занимается турбизнесом в районе, официально работают лишь около 30 процентов — это 15 предпринимателей. От остальных налоговых поступлений в районный бюджет нет, от них нам достается только мусор, который, кстати, убирают сами же бурзянцы, в том числе и наши предприниматели, — не без горечи замечает Ильфат Галин.

При слове «Бурзян» каждому первым делом приходит на ум пчеловодство. Да, оно развито, но в основном это личные подсобные хозяйства и не в таких больших объемах. Что касается грантов по данному направлению, 11 лет назад грант получил единственный человек — известный в районе пчеловод Карим Галин.

Местная программа поддержки бизнеса работает очень эффективно. К примеру, в 2021 году из районного бюджета на поддержку бизнеса было выделено 750 тысяч рублей, республика добавила еще полтора миллиона. Эти средства были распределены между восемью предпринимателями.

— Со всей ответственностью могу сказать: ни один рубль не тратится впустую или недостаточно эффективно, — уверен бизнес-шериф. — Селяне знают цену каждой копеечки. Эльмира Исмагилова из деревни Яумбай, к примеру, организовала свое дело и готовит целебные чаи из лекарственных растений. 470 тысяч рублей грантовских денег ушли на возмещение половины стоимости закупленного оборудования — сушилки. В Бурзяне есть проблема с транспортным обслуживанием населения, автобусы не ходят. Местный предприниматель Ильдус Аюпов занялся пассажироперевозками — возместили ему 500 тысяч рублей на приобретение автомобиля. Ильзида Мурзагулова купила оборудование для тестомеса. Нияз Намазбаев приобрел оборудование для шиномонтажа. Гульфия Григорьева на полученные 500 тысяч рублей развивает туризм. Я привел только несколько примеров.

В заключение хочется отметить, что хотя у бурзянских предпринимателей нет возможности вкладываться в масштабные проекты, но свое дело они делают. Очень нужное и важное. Ведь, как говорится в башкирской пословице, «Что нужно большому дому, то требуется и малому». А без деловой активности местных жителей любая территория просто обречена на запустение.