Цена вопроса

Что больше всего волнует людей в наше непростое время? Опросы показывают: на острие внимания — доступность товаров, особенно первой необходимости. Не ждет ли нас дефицит продуктов питания, продолжат ли расти цены, с какими нынче сложностями сталкиваются производители и продавцы товаров народного потребления?

Такими вопросами задается практически каждый житель республики. Ситуацию на потребительском рынке в прошедшем году и перспективы на год наступивший обсудили на заседании коллегии министерства торговли и услуг республики.

Покупатель стал прижимистым

— Экономическая ситуация вот уже несколько лет непростая: сначала нас подкосила пандемия, а теперь мы во всех сферах ощущаем санкционное давление, — предупредил глава регионального минторговли Алексей Гусев. — Тем не менее, рост потребительской инфляции в республике в 2022 году оказался несколько ниже, чем в среднем по России и по Приволжскому федеральному округу. При этом если в рейтинге субъектов РФ по индексу потребительских цен мы в середине 2021 года занимали 70-е место, в январе 2022-го были на 55-м, то сейчас поднялись на 20-е место.

Продовольственные товары подорожали на 10,1%, непродовольственные — на 11,4%, услуги — на 12,7%. В рамках тех тенденций, которые наблюдаются на общероссийском рынке, снизилась за прошлый год динамика и розничного товарооборота. Люди в 2022 году приобретали меньше техники и автомобилей, а что касается продуктов питания — потребление осталось на прежнем уровне, но покупать стали больше дешевых продуктов. При этом мы по-прежнему занимаем второе место в ПФО и восьмое в РФ по розничной торговле. Что же ждет нас впереди?

— Благодаря мерам, принятым в феврале-марте 2022 года для стабилизации финансового рынка и снятия ажиотажного спроса, потребительский рынок тоже стабилизировался, — успокоил управляющий Национальным банком по Республике Башкортостан Марат Кашапов. — Несмотря на существенную сейчас инфляцию, уже в следующем году она прогнозируется на уровне 5 — 7%, а через год вернется к намеченной Банком России цифре 4%. Я надеюсь, этот год будет переломным, поскольку все внешнеэкономические параметры уже понятны и есть возможность более активно развиваться с опорой на внутренний сегмент.

Управляющий Нацбанком поделился наблюдениями специалистов: за прошлый год народ стал прижимистее, то есть осторожнее, рациональнее, консервативнее в тратах; кредиты на покупку товаров теперь берут гораздо реже. И это, безусловно, сказалось на снижении спроса на товары потребления.

Ритейл — людям

Главным мероприятием итоговой коллегии Министерства торговли и услуг РБ стало подписание меморандума об ограничении наценки на социально значимые продовольственные товары. Документ подписали торговые сети Башкирии «Байрам», «Полушка», «Ярмарка» и «АиФ».

— Это важное мероприятие, нацеленное на стабилизацию ценовой ситуации. Оно послужит одним из механизмов по обеспечению доступности социально значимых продовольственных товаров для населения, — подчеркнул Алексей Гусев.

Согласно этому документу, организации торговли в течение срока действия настоящего меморандума обязуются установить торговую наценку на социально значимые продовольственные товары на уровне, не превышающем 15%. Его действие не распространяется на продукцию, участвующую в акциях и других программах лояльности. Фактически это пролонгация аналогичного документа, действовавшего весь 2022 год. По данным ФАС России, в результате наценки на социально значимые продовольственные товары в федеральных торговых сетях в 2022 году снизились с 22 до 5,5%.

— На сегодняшний день мы работаем более чем с тысячей производителей, — рассказал управляющий торговой сетью «Байрам» Павел Антипин. — Отрадно, что 320 из них — из нашей республики. По сравнению с 2021 годом количество местных производителей, поставляющих продукцию на прилавки нашей сети, увеличилось на 12%, а доля товарооборота достигла рекордных цифр — 52%.

Как сообщил глава минторговли республики, продолжает активно развиваться проект «Продукт Башкортостана»: количество его участников за 2022 год выросло на 17%.

— Считаю важным в текущем году усилить работу по поддержке дипломантов этого проекта, мы планируем реализовать идею проведения локальных торгово-закупочных конференций в районах республики, развивать сотрудничество с фермерами и аграриями, — подчеркнул Павел Антипин. — Мы уже смогли оперативно заменить продукцию покинувших нашу страну брендов — доля российских брендов в ассортименте «Байрама» сегодня составляет 98%.

Больше торговых точек

Сфера торговли при этом продолжает активно расти и развиваться. В 2022 году на территории республики появилось около 300 новых объектов торговли.

— По поручению главы республики мы совместно с муниципалитетами провели работу по открытию мест для реализации товаров из личных подсобных хозяйств, — рассказал Алексей Гусев. — На сегодня в республике уже действует 35 таких площадок и около 3,5 тысячи торговых мест. Получаем положительный отклик от населения, работа будет продолжена и в текущем году.

Развивается нестационарная торговля, в регионе действует 5,8 тысячи таких объектов — это на 148 больше, чем годом ранее. В 2023 году минторговли Башкирии планирует в два раза увеличить число киосков и автолавок, обслуживающих малонаселенные и дальние поселки. Разработана концепция по развитию нестационарной торговли — в частности, для предпринимателей предусмотрена возможность заключения долгосрочных контрактов со сроком до семи лет. В республике также 251 ярмарочная площадка и 37 розничных рынков, по их количеству мы занимаем пятое место в РФ.

Министр торговли республики рассказал также об успехах в развитии потребительской ко­операции. Показатели Башпотребсоюза по открытию новых производств, точек общепита и ритейла выше, чем у потребительского рынка в целом; в прошлом году он вложил в улучшение материально-технической базы своих обществ 102 млн рублей — это в 6,4 раза больше, чем в 2021-м.

Что касается оптовой торговли, здесь продажи за прошлый год снизились и в целом показатели заметно ниже, чем в рознице: республика занимает всего лишь четвертое место в ПФО и 16-е в РФ. Глава минторговли считает, что такое отставание говорит о нехватке инфраструктуры и проблемах с логистикой для оптовой торговли, но эта проблема решается.

— В мае прошлого года было подписано соглашение между правительством республики, Центросоюзом и Башпотребсоюзом о реализации пилотного проекта — строительства оптового продовольственного рынка на территории республики, — напомнил глава ведомства. — Сейчас проект в стадии реализации: подобран земельный участок в Уфимском районе, есть инвестор, общий объем инвестиций порядка 25 млрд рублей.

В 2022 году также подписано соглашение между правительством Башкортостана и АНО по содействию в развитии агропромышленной деятельности «Евразийская агрологистика». Этот проект реализуется в рамках Евразийского союза, на сегодняшний день соглашение подписали девять стран, в том числе РФ. Его основная задача — строительство на территории этих стран мультимодальных железнодорожных хабов по приемке, фасовке, упаковке товара. Это позволить ускорить транспортировку продукции между странами, улучшить логистику.

И количество, и качество

Рассказали на итоговой коллегии и об успехах в различных сферах потребительского рынка. В 2022 году заметно вырос товарооборот по общепиту. Это связано не только с окончанием пандемийных ограничений, но и с открытием в течение года множества новых заведений общепита, от стритфуда до ресторанов. «Здесь нужно работать не только над количеством, но и над качеством», — заметил Алексей Гусев.

Кстати, в марте 2022 года практика Башкирии по организации школьного питания признана лучшей в России по итогам конкурса Агентства стратегических инициатив в номинации «Здоровьесбережение с детства». Еще один важный момент в организации социального питания: представленность в нем продуктов от местных производителей с каждым годом растет и составляет уже 89%, а это позволяет лучше контролировать всю цепочку производства и качество питания.

— Одно из наших любимых детищ — это молочная кухня, — с гордостью рассказал глава регионального минторговли. — В этом году нам удалось сократить сроки регистрации новых участников программы по бесплатному получению молочной продукции с 20 до 10 дней, а также освоить новое направление: выпуск кондитерской продукции. Надеемся, что наш ритейл по достоинству оценит новый продукт — печенье, разрешенное детям с 6 месяцев, мы очень долго работали над его рецептурой.

В целом по республике за 2022 год неплохие показатели по динамике бытовых услуг: этот рынок вырос более чем на 7%. Министр торговли обратился к бизнес-шерифам с напоминанием: востребованность этого направления в ближайшие несколько лет, по прогнозам специалистов, будет расти, поэтому нужно активнее работать с предпринимателями.

На итоговой коллегии министерства также обсудили программу развития внедорожного сервиса, алкогольный рынок, направления развития агропромышленного кластера республики и меры поддержки участников потребительского рынка.