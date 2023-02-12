Всегда мечтал, чтобы село процветало

Глава крестьянско-фермерского хозяйства Азат Мухаметгалиев добрыми делами на благо села Старые Богады Буздякского района начал заниматься задолго до официального запуска проекта «Атайсал», который во многом предвосхитил Год полезных дел для малой родины. О своих достижениях и значимых планах на ближайшее время он рассказал корреспонденту «РБ».

Всей семьёй

Окончив школу, Азат уехал в город вслед за сверстниками, поступил в престижный вуз республики — УГАТУ. Выбрал направление «Экономика и управление на предприятии», чтобы потом помогать отцу, Рауфу Адельгариевичу, руководившему сельхозпредприятием «Лидер». Получив диплом, вернулся, продолжив тем самым аграрную династию Мухаметгалиевых. Когда-то от прадеда эстафету подхватил дед Азата — Аделгарей Саитгареевич. Он 30 лет был председателем колхоза «Кызыл Маяк». Затем передал профессию сыну Рауфу, который четыре года проработал председателем ассоциации КФХ «Богады», восемь лет руководил колхозом имени Ленина, с 2009 года — ООО «Лидер». И вот четыре года назад уже сам Азат создал собственное КФХ.

— Сегодня на 2500 гектарах выращиваю пшеницу, ячмень, рожь, горох, гречиху, подсолнечник, — рассказывает 30-летний глава КФХ Азат Мухаметгалиев. — Всегда мечтал, чтобы родное село процветало, чтобы здесь было комфортно жить молодым семьям с детьми. Поэтому делаем для этого все, что в наших силах. Все добрые дела у нас семейные — отец и братья охотно участвуют во всех проектах. Братья поддерживают финансово.

Возможности — равные

У Азата растут двое сыновей трех и шести лет. Поэтому он хорошо знает, чего не хватает односельчанам, воспитывающим ребятишек, и первым делом начал помогать детям.

— Хотелось, чтобы у них было все для всестороннего развития, как у городских, — говорит Азат. — Понятно, что не каждая семья может себе позволить вывозить детей в город, чтобы они постоянно посещали кружки по интересам, занимались спортом. Поэтому в 2019 году мы построили в селе стадион. Он никогда не пустует. Летом мальчишки гоняют мяч, зимой — шайбу. Кто не любит хоккей, катаются на коньках. Вход для всех бесплатный. Тогда же установили детскую площадку с мягким покрытием. Есть спортивные тренажеры и качели. А в прошлом году рядом с этой площадкой построили детский городок. И провели в честь его открытия большой праздник — с соревнованиями, призами, сладкой ватой, газировкой. Все бесплатно.

Помогает Азат детскому саду и школе. Новые сцена, шторы, ковролин — теперь детсад преобразился. А в школе ни одно мероприятие в течение учебного года не обходится без участия фермера Мухаметгалиева. Все ребята получают подарки — и на 1 сентября, и на последний звонок.

На особом счету — семьи мобилизованных сельчан. В Арслановском сельсовете их 20. Фермерское хозяйство выделило им в помощь по пять центнеров зерна. А вообще, гуманитарную помощь для отправки в зону СВО в хозяйстве Мухаметгалиева собирают постоянно уже полгода.

Воздух, вода и чистые дороги

Еще в 2014 году для нужд Арслановского сельсовета Мухаметгалиевы закупили пожарный автомобиль. С тех пор добровольная пожарная бригада выезжает на ней на огненные ЧП. А фермер следит за техническим состоянием спецмашины, чтобы она всегда находилась в боевой готовности.

Жилищно-коммунальных проблем в Богадах достаточно. Самая крупная и требующая капитальных вложений — это уличный водопровод. За пять лет на восстановление порывов труб и бурение скважины потрачено уже более 600 тысяч рублей.

С любой коммунальной проблемой жители обращаются к Азату Мухаметгалиеву. Знают, что в помощи не откажет. В 2020 году, к примеру, его стараниями появился мост через реку Кидаш для прогона домашнего скота.

Что касается зимней расчист-ки дорог и улиц, то это тоже давно стало фермерской заботой. Причем не только в Богадах, но и в соседних деревнях Арсланово и Шланлыкулево. Он не ждет, когда сюда доберется техника дорожников или посыплются жалобы от жителей в адрес главы района и республики.

Каждой весной Азат вместе с сыновьями сажает деревья и кустарники, чтобы село стало еще краше, а воздух чище. Заодно приобщает мальчиков к труду. В рамках республиканской акции «Зеленая Башкирия» организовал закладку сосновой аллеи в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Участвовали в ней и взрослые, и молодые богадинцы. В прошлом году высадку деревьев завершили. Там же установили стелу в память о земляках — участниках войны.

По итогам прошлого года Азат Мухаметгалиев за активное участие в проекте «Атайсал» получил награду от главы Башкирии Радия Хабирова. Но главное, конечно, не медали и благодарности. А то самое искреннее желание делать красивой и благополучной свою малую родину.

КСТАТИ

В этом году деятельный фермер планирует заняться реконструкцией местной мечети.