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Вчера, 20:15

Статус благополучия

Его утрата оборачивается огромными убытками в животноводстве

с сайта минэкологии РБ
Фото:с сайта минэкологии РБ

Руководитель управления по ветеринарии РБ Азат Зиганшин на оперативном совещании в правительстве заявил о необходимости мер предосторожности в связи с тем, что ситуация по особо опасным заболеваниям — чуме свиней и птичьему гриппу — остается в стране напряженной.

Летальность при их возникновении может достигать 100 процентов. За 2022 год зарегистрирован 141 очаг африканской чумы свиней в 32 субъектах страны, болезнь поразила 48% домашних свиней и 52% диких кабанов. Таким образом, она ушла в фауну. В нашей республике в прошлом году был зарегистрирован один очаг заболевания — в Стерлитамакском районе. Владелец подсобного хозяйства кормил животных просроченной продукцией. В настоящее время республика находится буквально в осаде — много очагов в соседних регионах, в том числе в Татарстане и Оренбургской области. Как считают специалисты, для дикого кабана 100 км — это расстояние, которое он способен преодолеть за день.

На 1 января в республике насчитывалось более 569 тысяч голов свиней, из них всего лишь 13 тысяч — в личных подсобных хозяйствах. Дорогие корма и низкие цены на свинину заставляют сельчанина отказаться от выращивания этого вида животных, в целом по стране наблюдается перепроизводство мяса. Промышленное производство свинины в больших специализированных комплексах намного выгоднее.

Одно из крупных предприятий по выращиванию свиней — группа компаний «Таврос» с максимальным уровнем биологической защиты поголовья, которое сконцентрировано в пяти районах и составляет 508 тыс. голов. Понятно, что вспышка чумы свиней будет иметь для крупных комплексов катастрофические последствия.

Поэтому здесь исключают практически все контакты с внешним миром. Установлены двухметровые заборы, завезенный корм проходит термическую обработку. Работники таких агропредприятий не должны держать у себя свиней и заниматься охотой.

Также напряженной остается эпизоотическая ситуация по высокопатогенному гриппу птиц, особенно весной — во время миграции диких птиц и массовой реализации молодняка населению.

В прошлом году зарегистрировано 56 очагов по ВГП в РФ, в том числе семь вспышек на крупных птицефабриках, шесть случаев среди дикой птицы, 43 очага среди домашней. В 2021 году было зарегистрировано 68 очагов, в том числе в Туймазинском и Благоварском районах. Благополучный статус республики удалось восстановить благодаря вакцинации, считают специалисты. Хотя эта мера, по разным оценкам, обеспечивает защиту птицы от данной болезни примерно на 70%.

Анализируя причины возникновения очагов болезней, эксперты едины во мнении, что строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических требований не привело бы к возникновению и распространению опасных болезней. Нельзя забывать, что птицезавод «Благоварский» в ноябре 2021 года потерял почти 100 тысяч голов гусей и уток, и поголовье до сих пор не восстановлено.

Автор:Марат АМИНЕВ
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