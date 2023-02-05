Под санкциями не прогнулись

В 2022 году ситуация на потребительском рынке в Башкирии развивалась, как и в целом по стране, под негативным влиянием санкций. При этом министерство торговли и услуг РБ констатирует, что в нашем регионе их последствия проявились в меньшей степени по сравнению с другими субъектами России.

Индикатор экономики

— Сфера потребительского рынка — одна из ключевых в экономике нашего региона, занимает лидирующую позицию по вкладу в валовой региональный продукт республики — более 13% (это 2-е место после промышленности, без учета общепита и бытовых услуг населению) — и в налоговые поступления. В торговле занято более 300 тысяч человек — пятая часть экономически активного населения республики, — прокомментировал положение дел министр торговли и услуг РБ Алексей Гусев на оперативном совещании в правительстве.

Индекс потребительских цен по итогам прошлого года сложился на уровне 11,3%, что ниже среднероссийского значения (11,9%). Если в начале прошлого года по данному показателю Башкирия находилась на 55-м месте в стране, то к декабрю поднялась на 20-е.

За 11 месяцев 2022 года объем розничного товарооборота вырос на 95,8 млрд рублей к соответствующему периоду 2021 года и составил 991,6 млрд. В сопоставимых значениях он снизился на 5,2% — до 94,8%. При этом в РФ снижение составило 6,2%, в ПФО — 4,4%.

Учитывая непростую экономическую ситуацию, особое внимание уделили малоформатной торговле. В муниципалитетах были созданы условия, чтобы граждане могли свободно продавать выращенную в своих подсобных хозяйствах продукцию.

Что касается оптовой торговли, то по итогам 11 месяцев 2022-го ее объем вырос на 40 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 1 трлн 181 млрд рублей, но в сопоставимых значениях снизился на 9,7% (90,3%). В РФ снижение составило 14,2%, в ПФО — 10,2%.

В прошлом году Башкирия стала первым пилотным регионом по созданию оптового продовольственного рынка, который будет реализовываться в увязке с проектом «Евразийская агрологистика». Кроме того, в регионе появился первый в стране агропромышленный кластер. Все эти масштабные проекты помогут выстраивать эффективные товаропроводящие цепочки и обеспечат продовольственную безопасность региона.

На господдержку можно рассчитывать

Алексей Гусев подчеркнул, что в 2022 году проекты по строительству объектов торгово-развлекательной сферы и оптово-логистической инфраструктуры включены в перспективные направления инвестиционной деятельности. Это означает, что теперь на них распространяется весь комплекс мер господдержки — налоговые преференции, получение земельного участка в аренду без торгов, субсидии на компенсацию части затрат на инженерную и транспортную инфраструктуру. Для потребительских кооперативов, которые работают в сельской местности, снижена процентная ставка по налогу на имущество.

Кооперация представлена практически во всех муниципалитетах, а Башпотребсоюз является одним из крупнейших объединений в системе Центросоюза РФ. В прошлом году были заключены соглашения с предприятиями Алтая, Челябинской, Калининградской, Свердловской, Оренбургской областей и с белорусскими, узбекскими и иранскими партнерами.

Социальная составляющая

Оборот в сфере общественного питания по итогам января — ноября прошлого года составил 28,2 млрд рублей, что на 3,1% выше по сравнению с прошлым годом.

Минторговли продолжает выравнивать ситуацию со школьным питанием. Ведомство отмечает, что количество нарушений по исполнению государственных и муниципальных контрактов снижается, также становится меньше жалоб от детей и родителей.

Один из важных социальных проектов общественного питания — молочные кухни. В Башкирии действует семь производств и 131 раздаточный пункт. В качестве одной из мер поддержки специализированное питание получают также дети и супруги участников СВО.

Всего продукцией молочных кухонь в 2022 году было обеспечено более 34 тысяч женщин и детей, из них 450 — члены семей участников специальной военной операции.

Кстати, в этом году в раздаточных пунктах появилась новинка — детское печенье, которое производится в Белорецке.