Вклад с возвратом

В республике в 2022 году в перечень приоритетных инвестиционных проектов было включено 39 проектов на 31,6 миллиарда рублей. По ним бюджет предоставил инвесторам налоговые льготы более чем на 954 миллиона рублей, сообщили в правительстве региона.

Непосредственно из республиканского бюджета на эти инвестпроекты направили субсидий на 143 миллиона рублей. Регион обеспечивает необходимую прозрачность всех процедур и минимизирует возможные риски, предоставляя особые преференции всем категориям инвесторов.

— Предложения о рассмотрении инвестиционных проектов поступают постоянно — от объектов придорожного сервиса и туристических комплексов до крупных промышленных производств полного цикла. В целом сегодня статус приоритетного инвестиционного проекта присвоен 288 проектам с объемом заявленных инвестиций свыше 771 миллиарда рублей с потенциальным созданием 32 тысяч новых рабочих мест, — объяснил первый вице-премьер — министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов.

Отметим, что наряду с экономической, социальной и экологической эффективностью одним из критериев для включения инвестиционных проектов в перечень приоритетных для оказания государственной поддержки в форме субсидий и налоговых льгот является эффективность их реализации с точки зрения пополнения республиканского бюджета. Это, так сказать, вклад с большим прицелом на будущее.

— Большее внимание необходимо уделять максимальной эффективности этих вложений, в том числе с точки зрения государственных финансов: все бюджетные средства должны окупаться соответствующими налоговыми поступлениями. Так, в 2022 году минфин рассмотрел 15 проектов только в сфере придорожного сервиса, — добавила вице-премьер — министр финансов Лира Игтисамова.

Так или иначе, но республика теряет в налоговых доходах здесь и сейчас ради возможности заякорить инвестора. Но две практики Башкирии по внедрению регионального инвестиционного стандарта признаны лучшими первым вице-премьером правительства России Андреем Белоусовым.

— В пул успешных практик вошли инвестиционная декларация и инвестиционный комитет республики. Качество и своевременность работы республиканской команды по унификации инвестпроводящей системы подтвердил федеральный совет деловых объединений «Деловая Россия», Торгово-промышленной палаты и Российского союза промышленников и предпринимателей, — отметил федеральное признание Рустам Муратов.

Между тем такая высокая оценка работы с инвесторами обернулась профитом: Башкирия в числе немногих регионов страны получит дотации из средств федерального бюджета в целях частичной компенсации выпадающих доходов республиканской казны от применения инвестиционного налогового вычета на 2022 год на общую сумму почти в 80 миллионов рублей.