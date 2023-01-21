Разложить по полочкам

Собрать хороший урожай — полдела. Сегодня в Башкирии многое предстоит сделать, чтобы суметь его переработать и сохранить. Сейчас республика, по большому счету, только в начале этого пути.

С производством продовольствия в регионе дела обстоят «прочно». Именно так охарактеризовал ситуацию замминистра сельского хозяйства республики Юрий Лысов. И аргументы у него весомые: для обеспечения продовольственной безопасности за последние четыре года привлечено в качестве субсидий только федеральных средств на два млрд рублей, сельчанами-предпринимателями оформлено более 3 тысяч кредитов на общую сумму 120 млрд рублей.

Хлебопекам досталось 75 млн рублей, как следствие — цены на их изделия практически не изменились. Молочникам выделена практически такая же сумма — и объем переработки сырого молока вырос на 34 тыс. тонн. Достались деньги и пайщикам различных кооперативов, малому бизнесу на модернизацию оборудования.

Но специалисты прекрасно видели, что в последние годы рынок продовольственного сырья буквально лихорадило. Бизнесмены то стремились побыстрее продать выращенное за рубеж, то, наоборот, подольше придержать его в закромах.

Государство стало жестко вмешиваться в ситуацию. Вот и сейчас — до февраля этого года продлен запрет на вывоз рапса, пошлину в размере 50% установили на вывоз подсолнечника. Пошло правительство и на такое административное решение, как закрепление за каждым субъектом РФ производителей минеральных удобрений.

В общем, при удачном стечении обстоятельств можно и дальше рассчитывать на добротный урожай. Однако следующий шаг — его переработка — несет проблем еще больше. По этому показателю даже в ПФО Башкирия идет не более чем в скромных середняках.

— С 2021 по 2024 год у нас в части переработки планируется реализовать 42 инвестпроекта, где в общей сложности появится более 11 тысяч рабочих мест, а выручка составит около 100 млрд рублей, — обрисовывает перспективы исправления ситуации Юрий Лысов. Цифры, по большому счету, прорывные. Потому что за предыдущие пять лет таких проектов было 15, а выручка составила 23 млрд рублей. Так что почти все показатели должны вырасти в три раза.

Были модернизированы Чишминский сахарный завод и Давлекановский комбинат хлебопродуктов, молочно-консервный комбинат в Мелеузе и другие объекты. А с учетом намеченных к реализации инвестпроектов производство пищевых продуктов за четыре года в республике должно увеличиться на треть.

Впрочем, для обычного человека подобные экономические вопросы обычно остаются «за кулисами». Его больше беспокоит, чтобы купить необходимый продукт можно было здесь и сейчас, сегодня и завтра. И, конечно, не по диким ценам.

Где купить — с этим в Башкирии все в порядке. Достаточно сказать, что в регионе на каждого жителя приходится квадратный метр торговых площадей, что в два раза выше норматива. Да и с запасами все нормально, полуторамесячный запас по основным видам товаров выдерживается.

— Для удобства населения и производителей продуктов из крестьянско-фермерских хозяйств у нас действует 39 розничных рынков, по этому показателю мы находимся на шестом месте в Российской Федерации, — рассказывает первый заместитель министра торговли и услуг РБ Азат Аскаров.

По данным министерства, сегодня только 492 населенных пункта в Башкирии не имеют торгового обслуживания. Причем за минувший год этот показатель сократился в полтора раза. Главная сложность, по словам Азата Аскарова, в низкой маржинальности торговли в таких поселках и деревеньках. Чтобы и дальше стирать подобные «белые пятна», сельским предпринимателям стали предоставлять землю без торгов, освободили от части налогов и, возможно, найдут другие меры материального стимулирования. В общем, процесс обеспеченности продовольствием самых удаленных уголков республики не остановится.

Что сказывается в том числе и на росте цен. Вернее, на отсутствии такого роста в последние месяцы. Все помнят, как прыгнули вверх ценники весной прошлого года. По этому показателю Башкирия тогда, кстати, оказалась среди худших регионов в стране. Постепенно переместившись в рейтингах в скромные середняки. Но здесь тоже хватает нюансов, особенно в части потребительской корзины. В общем, соглашаются специалисты, за торговлей нужен глаз да глаз.

Весенний рост цен, как отмечает Аскаров, во многом был связан с разрывом привычных торгово-логистических цепочек. Сейчас для обеспечения продовольственной безопасности в республике ведется серьезная работа по развитию оптово-логистической инфраструктуры. Реализуется несколько крупных проектов: строительство второй очереди распределительного центра сельскохозяйственной и продовольственной продукции агропарка «Евразия», логистического комплекса «Фармленд», транспортного агрологистического парка.

На стадии проработки находится проект «Агроэкспресс» по созданию оптово-распределительного центра в рамках совместного проекта со странами ЕАЭС. В прошлом году на «инвестчасе» была рассмотрена инициатива строительства крупного оптового центра — у него три очереди, через два года его общая площадь составит более 100 тыс. кв. метров. Он разместится у села Романовка в Демском районе Уфы. Также заключено соглашение с российским «Центросоюзом» о размещении еще одного агропромышленного парка, который появится в районе деревни Подымалово.

Примечательно, что все эти начинания включены в перечень приоритетных инвестпроектов республики. Так что в правительстве региона уверены, что проблема не только сохранности, но и подвоза всех необходимых продовольственных товаров в Башкирии скоро будет решена окончательно.