Что изменит нашу экономику?

Проект «Капитал в ESG-модели экономического роста территорий с несбалансированным развитием: роль и значение междисциплинарного подхода» получил поддержку Российского научного фонда и будет реализовываться Сибайским институтом (филиалом Уфимского университета науки и технологий).

Речь в проекте идет о нормативно-правовой составляющей, повышающей ответственность бизнеса за сохранение окружающей среды и восполнение используемых для нужд предприятий всех составляющих капитала территории.

В этом заключается суть адаптации ESG-модели к анализу проблем экономического роста территорий с несбалансированным развитием, пояснили в институте.

К вопросу о ESG

Международные принципы ESG, основанные на трех взаимосвязанных составляющих — экологии (Environmental), социальной политике (Social) и корпоративном управлении (Governance), приобретают все большую популярность в современной повестке российских компаний. Это значит, что теперь залог успеха компании смещается в сторону ответственного ведения бизнеса с заботой о человеке и экологической безопасности и охраны труда.

По словам руководителя проекта доктора экономических наук, профессора, замдиректора института по учебной работе Инны Ситновой, актуальность проблематики исследования определяется ростом числа территорий со статусом «территория с несбалансированным развитием», что обусловлено практикой использования ресурсов территорий промышленными предприятиями для восполнения своей сырьевой базы без адекватного и равного по стоимости воспроизводства ресурсного и экономического потенциала «обескровленных» ими территорий. Необходимы меры комплексного характера, направленные на восстановление сбалансированности развития территорий и построение траекторий их положительного экономического роста.

Команда проекта состоит из ученых, чьи работы уже получили мировое признание, — молодых исследователей, кандидатов наук, цель исследования которых — качество жизни населения нашего региона, причины роста миграционных потоков, в том числе молодежи. Есть в команде и студенты, активно заявляющие о себе в мире науки.