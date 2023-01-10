Улей сильный — мёд обильный

Год начался с хороших вестей для этой отрасли: в Башкортостане направят 20 млн рублей из региональной казны на поддержку бортевого пчеловодства. Средства планируют потратить на покупку пчелосемей, пчелопакетов и пчеломаток башкирской породы, а также на покупку колод и техники для проведения лабораторных исследований меда и генетической достоверности породы пчел.

Сладкое долголетие

Субсидии планируют предоставить в тех районах, где сохранились или возрождаются традиционные виды пчеловодства — Бурзянском, Ишимбайском, Кугарчинском, Гафурийском и других.

— Принципиально важно, что это должен быть наш, башкирский, аутентичный, бурзянский подвид пчелы. В этом только смысл. Должна быть проведена очень серьезная экспертиза, чтобы не получилось, что у нас в борти сажают любую пчелу. Это наше историческое производство. Оно потянет за собой туризм, — подчеркнул глава региона Радий Хабиров.

По количеству пчелиных семей — около 300 тысяч — и по валовому производству меда в 12 тысяч тонн Башкортостан по-прежнему является лидером в стране. Однако прошлый сезон из-за погодных условий был сложным для отрасли. Лишь немногим удалось получить достойный «урожай».

Начинающий пчеловод из Гафурийского района Рамиль Галиев нынче продал меда на 300 тысяч рублей. Правда, он рассчитывал на выручку как минимум в полтора раза больше, но весной недосчитался 15 ульев из 40 — пришлось потратиться на пчелопакеты, чтобы восстановить количество семей. Холода в мае и июне помешали их развитию, и к основному медосбору — цветению липы — пчелы подошли не в лучшем состоянии.

У Айрата Исмагилова из Мелеузовского района пчелы пострадали в позапрошлом году из-за обработки рапсовых полей. Оставшиеся семьи благополучно перезимовали, но не успели набрать силу. Поэтому все надежды пчеловода устремлены в нынешний год, ведь количество пчелосемей он снова довел до 50, лишь бы они благополучно перезимовали. Кстати, Айрат тоже не работал себе в убыток, свои 10 фляг он получил и уже до конца года успел реализовать.

А вот Зульфат Рамазанов из села Мурадымово Аургазинского района среди коллег известен тем, что в любой год каждый улей приносит ему в среднем флягу меда — примерно 50 килограммов. В среднем же по республике с одного улья получают около 30 кг за сезон, считают специалисты. В чем же секрет мастера? Ведь Рамазанов простой пчеловод-любитель, преподает физкультуру в средней школе, в прошлом — известный лыжник.

Все начиналось с одного улья, подаренного другом. И только получив несколько ведер меда, физрук задумался об увеличении производства сладкого продукта, осознав, что это занятие может стать источником приличного дохода. Сам смастерил несколько ульев, потом добавил еще. Лишь в последние годы стал их покупать. Все-таки финансы уже позволяют не тратить время, да и заводские ульи более качественные. Полюбила пчел и его жена. Тагзима Зуфаровна до выхода на пенсию преподавала химию и биологию в местной школе. Она признается, что первое время даже боялась подходить к ульям, а теперь вместе с мужем с нетерпением ждет следующего сезона, а жужжание пчел для нее — лучшая музыка: она успокаивает, и хлопоты с полосатыми труженицами приносят только радость.

Замечено, что просчет многих пчеловодов заключается в том, что они недооценивают кочевку. Некоторые рассчитывают лишь на липу, а ведь она выделяет нектар в лучшие годы две недели максимум. Зульфат в прошлом году вместе с пчелами сменил пять стоянок. С ранней весны повез их в лес для сбора нектара с ивы, клена, потом пришло время собирать мед с донника, гречихи, липы. Специально купил для таких поездок прицеп на 30 пчелосемей, теперь заказал еще один. Только не ленись, создавай условия для крылатых друзей, и тогда фляга меда с каждого улья в среднем будет обеспечена, считает он. Реализует Рамазанов 3 — 4 тонны меда на ярмарках в городах, у него много и своих преданных покупателей, хорошо работает сарафанное радио.

Зульфат Рамазанов поведал нам, что настоящим мастером он почувствовал себя лишь спустя десять лет плотной работы с пчелами. Да и сейчас следит в интернете за всеми новинками в отрасли, продолжает учиться у лучших в профессии. Глядя на подтянутого мужчину в расцвете сил, даже не верится, что скоро он собирается отпраздновать свой 60-летний юбилей. Видимо, правду говорят, что около 90 процентов долгожителей — это пчеловоды. Ешь мед, занимайся пчелами на природе, принимай их укусы как лекарство — и будет тебе счастье на долгие годы.

Лёгких путей не ищем

Отрадно, что руководство республики всегда старается поддержать отрасль. Пчеловоды имеют возможность участвовать и в грантовых программах. Многие воспользовались этой возможностью и смогли купить пчелоинвентарь, оборудование для фасовки меда.

В то же время в отрасли очень много проблем, решение которых зависит не только от пчеловодов. Одна из основных, особенно для крупных производителей, — реализация. Крупный производитель липового меда в масштабах страны Рустам Резбаев считает, что на российском рынке наблюдается перепроизводство этого сладкого и полезного продукта, поэтому рынки сбыта сейчас необходимо искать за рубежом. Но для этого необходимо большое количество пчелосемей. Для решения проблемы сбыта нужно объединяться в кооперативы, отмечает он. Печально и то, что некоторые пчеловоды для лечения пчел используют антибиотики от недобросовестных поставщиков. При попытке экспорта полученный мед становится непригодным для сбыта.

О борьбе с фальсификатом говорят давно, но воз и ныне там. Кажется удивительным, что в большинстве случаев качественный мед не доходит до потребителя, а на полках магазинов в основном продукция, лишь отдаленно его напоминающая. Видимо, дело в том, что более 80 процентов пчелосемей содержатся в личных подсобных хозяйствах и их владельцы практически не имеют доступа к федеральным и региональным торговым сетям.

Как известно, почти половина липы страны произрастает в лесах нашей республики. Лесопромышленники ее нещадно вырубают. Кроме того, недостаточное количество племенных пасек по разведению башкирской популяции медоносной пчелы, бесконтрольный завоз пчелопакетов из южных регионов страны, приводящий к метизации башкирской пчелы, недостаток молодых современных кадров и другие проблемы сдерживают развитие отрасли. Но даже несмотря на это, Башкортостан остается лидером по пчеловодству в стране. Настолько крепки в регионе медовые традиции.