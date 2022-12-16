АО «Транснефть – Урал» реконструировало систему измерения количества и показателей качества нефти на объекте в Башкирии

Система осуществляет операции по коммерческому учету количества и контроля показателей качества нефти, перекачиваемой через ЛПДС «Нурлино» по магистральному нефтепроводу Нижневартовск – Курган – Куйбышев.

В ходе реконструкции выполнен монтаж блока измерительных линий (БИЛ), блока измерения параметров качества (БИК), дренажных емкостей для нефти, технологических и дренажных трубопроводов, системы обработки информации, системы распределения электроэнергии. При этом применено отечественное оборудование, в том числе и произведенное на предприятиях компании «Транснефть». В частности, БИЛ и БИК выпущены на заводе «Транснефтемаш», а система обработки информации изготовлена Центром промышленной автоматизации АО «Транснефть — Верхняя Волга». Новая СИКН значительно превосходит ранее использовавшуюся систему по функционалу, надежности, эргономичности и эстетике.

Готовность системы к ведению учетных операций подтвердила комиссия с участием представителей АО «Транснефть — Урал», АО «Транснефть — Приволга» и АО «Транснефть — Метрология».

Фото: пресс-служба АО «Транснефть — Урал».