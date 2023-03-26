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Сегодня, 09:15

В шарлотке капуста готова яблоки заменить

Многие удивятся, но шарлотка бывает не только из яблок. Оказывается, ее можно испечь даже с капустой. Пирог в результате получится не менее нежным и вкусным, чем с привычными яблоками.

из открытых источников
Фото:из открытых источников

Понадобится: 200 г муки, 150 мл кефира, 100 мл майонеза, 3 куриных яйца, 0,5 чайной ложки пищевой соды, 500 г капусты, морковь, луковица, соль по вкусу.

В миске смешать яйца, кефир, майонез, соль, соду и муку — должно получиться тесто, как на оладьи. Капусту следует измельчить и пожарить на сковороде с морковью и луком, посолить и сбрызнуть уксусом или соком лимона. Когда капуста станет мягкой, то можно считать, что начинка готова. Дно формы застелить бумагой или смазать маслом и посыпать манкой. Выложить на дно часть теста — должно быть меньше половины — и разровнять. Выложить ровным слоем капусту. И сверху залить остальным тестом.

Запекать в духовке при температуре 180 градусов в течение получаса до золотистого цвета.

Автор:Зухра ИГДАВЛЕТОВА
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