Колбаска из гречки со стола исчезнет в мгновение ока

В кофемолке следует измельчить стакан гречневой крупы. Отдельно смолоть треть стакана семян льна и залить их в чашке семью столовыми ложками кипяченой воды. Взять 200 г фиников, удалить косточки и тоже замочить в воде на часок.

Все ингредиенты сложить в чашу блендера и размолоть до однородности. Постепенно, в процессе измельчения, добавить пару ложек порошка какао, соль и мед по вкусу. Оставить массу для настаивания, а затем переложить на пищевую пленку и завернуть в форме колбаски. Положить в холодильник до утра, и все, можно нарезать десерт кружочками. Органично в такое лакомство могут вписаться любые орешки, чернослив и небольшие ломтики шоколада.