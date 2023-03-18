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Сегодня, 09:15

Колбаска из гречки со стола исчезнет в мгновение ока

Простой и полезный десерт можно приготовить из обычной гречки. Любители здорового питания наверняка оценят этот рецепт, ведь данное лакомство разжижает кровь, повышает гемоглобин, очищает сосуды от холестерина, улучшает кроветворение, нормализует обмен веществ, помогает избавиться от лишнего веса.

из открытых источников
Фото:из открытых источников

В кофемолке следует измельчить стакан гречневой крупы. Отдельно смолоть треть стакана семян льна и залить их в чашке семью столовыми ложками кипяченой воды. Взять 200 г фиников, удалить косточки и тоже замочить в воде на часок.

Все ингредиенты сложить в чашу блендера и размолоть до однородности. Постепенно, в процессе измельчения, добавить пару ложек порошка какао, соль и мед по вкусу. Оставить массу для настаивания, а затем переложить на пищевую пленку и завернуть в форме колбаски. Положить в холодильник до утра, и все, можно нарезать десерт кружочками. Органично в такое лакомство могут вписаться любые орешки, чернослив и небольшие ломтики шоколада.

Автор:Алена ДОЛЬЩИКОВА
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