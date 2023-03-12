От плотной шкурки кальмара избавит горячий душ

Чуть подтаявших, но еще со льдом кальмаров следует залить кипятком — буквально на полминуты. Воду слить. Процедуру повторить дважды. После этого тушки промыть под струей холодной воды. Затем опустить в кипящую подсоленную воду на пару минут. И все, кальмары готовы к тому, чтобы из них получился, например, суп. Для этого в кастрюлю закладываем картошку, пассерованную морковь с луком, соль, специи и за пять минут до готовности — нарезанного на кусочки кальмара. В самую последнюю минуту добавляем мелко порезанную зелень и совсем чуть-чуть чеснока — он придаст супу особый аромат.

Также кальмаров можно обжарить с луком на растительном масле и дополнить вареным рисом. А если остудить и смешать эту массу со свежим огурцом, зеленью и маслинами, то получится вкусный салат. Целые тушки можно нафаршировать обжаренными овощами или картофельным пюре.