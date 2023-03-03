Под огуречным соусом любая еда покажется праздничной

Понадобится: 500 г капусты, 2 луковицы, 2 зубчика чеснока, 2 куриных яйца, 3 столовые ложки муки, помидоры, соль и перец по вкусу.

Капусту нашинковать, отварить в небольшом количестве воды в течение десяти минут. Дать остыть и хорошенько отжать. Порезанный лук обжарить на растительном масле, добавить чеснок и небольшие кусочки вяленых или обычных помидоров без семечек. Яйца слегка взбить с солью и отправить в капусту. Добавить помидоры, красный и черный перец, щепотку соли и обжаренный лук. Все перемешать вместе с мукой. Сформировать шницели и обжарить их в разогретом растительном масле с двух сторон. Выложить на бумажные полотенца, чтобы ушел лишний жир. Подавать со свежеприготовленным соусом.

Для этого тщательно перемешать 100 г йогурта, сметаны или кефира с парой столовых ложек майонеза, порезанным небольшими кусочками или натертым на крупной терке свежим огурцом, пропущенным через пресс чесноком и укропом.