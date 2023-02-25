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Сегодня, 09:15

Конверты из белка способны удивлять сюрпризами

Мой муж обожает яйца всмятку. Или даже еще лучше — в мешочек. Но чтобы идеально сварить такое, надо обладать настоящим мастерством.

из открытых источников
Фото:из открытых источников

Я долго не могла добиться совершенства в данном кулинарном искусстве. А тут недавно увидела в интернете отличный вариант приготовления подобного кушанья. И так ловко авторы выдавали «на-гора» эти фактически яйца всмятку, что я тут же взялась за дело.

Надо разбить в миску несколько яиц, рассчитав, сколько понадобится на од-ну или на две порции. Взять шумовку, поместить над сковородой, смазанной сливочным маслом, жиром или растительным маслом, и опрокинуть на нее разбитые яйца с целыми желтками. Шумовкой при этом надо водить над поверхностью сковороды так, чтобы белки равномерно распределились по ней наподобие блина. Когда он как следует поджарится, то желтки с шумовки следует переложить на его середину и блинчик аккуратно свернуть конвертиком.

Если яиц было много, то готовый конвертик можно поделить на несколько порций. Но лучше для каждого едока сделать свой, с сюрпризом из желтков внутри, скажем, из пары куриных яиц. Он отлично дополнит блинчики из теста, к нему также хорошо подойдет любой овощной салат.

Автор:Вероника ПРОТАСОВА
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