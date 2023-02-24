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Просто радуемся мы — нынче проводы зимы!

Масленица давно стала праздником, когда народная радость в предчувствии наступающей весны выплескивается на улицы и потчует обильными застольями.

из открытых источников
Фото:из открытых источников

Торжества начинаются с понедельника, а вся неделя именуется сырной, поскольку вкушать в это время разрешается все, кроме мясных продуктов. Встречая Масленицу, люди величают ее госпожой, приглашают в гости, именуют красной красой с русой косой и каждый день устраивают в ее честь игры, встречи, приемы, катаются на тройках, ходят к теще на блины и на золовкины посиделки. В воскресенье все заканчивается всеобщим примирением. Как писал живший некогда в России француз Жак Маржарет, местный люд в этот день навещает друг друга, обменивается поцелуями и просит друг у друга прощения, если кто обидел кого словами или поступками в текущем году. Нынче Масленица проходит с 20 по 26 февраля. И, конечно же, по традиции изобилует блинами.

Блины кружевные

Понадобится: 3 стакана муки, 3 яйца, 800 мл молока, 40 г сахара, 30 г дрожжей.

Надо подогреть немного молока и размешать с дрожжами. Когда они разойдутся, добавить соль, сахар и яйца, все перемешать. В миску насыпать муку и, помешивая, влить дрожжевую массу. Поставить в теплое место на 20 минут. Когда тесто поднимется, медленно, интенсивно помешивая, влить оставшееся кипящее молоко. Блины следует выпекать сразу же на горячей сковороде. Каждый блин смазывать сливочным маслом.

С сыром

Понадобится: 500 г пшеничной муки, 2 куриных яйца, 600 мл молока, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка разрыхлителя, четверть стакана растительного масла, 300 г сыра.

Два белка взбить в крутую пену, влить 200 мл молока, добавить разрыхлитель, желтки, растертые с сахаром. Все тщательно перемешать. В получившуюся массу, постоянно помешивая, чтобы не образовалось комочков, всыпать просеянную муку и налить растительное масло. Готовые блинчики смазать сливочным маслом, начинить тертым сыром — для этого лучше брать твердые сорта. Блинчики свернуть конвертиками или трубочками, выложить на противень, смазанный сливочным маслом и поставить в хорошо разогретую духовку на 5 — 10 минут. Сыр в блинчиках должен расплавиться.

С творогом

Заранее испеченные блины сложить один на другой, прослаивая творожной начинкой. Получившуюся стопку обмазать со всех сторон взбитым яйцом, положить сверху мелкие кусочки сливочного масла и поставить в духовку на 15 — 20 минут при температуре 150 градусов.

Для начинки: 500 г творога, полстакана сахарного песка, 1 яйцо, 100 г изюма, 50 г сливочного масла, 100 г орехов, ванильный сахар, цедра лимона.

Сахарный песок растереть со сливочным маслом, добавить протертый через сито творог, слегка взбитое яйцо, всыпать ванильный сахар, цедру лимона, мелко нарубленные орехи. Все перемешать до однородности.

Автор:Ольга ТРИФОНОВА
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