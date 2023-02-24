Просто радуемся мы — нынче проводы зимы!

Торжества начинаются с понедельника, а вся неделя именуется сырной, поскольку вкушать в это время разрешается все, кроме мясных продуктов. Встречая Масленицу, люди величают ее госпожой, приглашают в гости, именуют красной красой с русой косой и каждый день устраивают в ее честь игры, встречи, приемы, катаются на тройках, ходят к теще на блины и на золовкины посиделки. В воскресенье все заканчивается всеобщим примирением. Как писал живший некогда в России француз Жак Маржарет, местный люд в этот день навещает друг друга, обменивается поцелуями и просит друг у друга прощения, если кто обидел кого словами или поступками в текущем году. Нынче Масленица проходит с 20 по 26 февраля. И, конечно же, по традиции изобилует блинами.

Блины кружевные

Понадобится: 3 стакана муки, 3 яйца, 800 мл молока, 40 г сахара, 30 г дрожжей.

Надо подогреть немного молока и размешать с дрожжами. Когда они разойдутся, добавить соль, сахар и яйца, все перемешать. В миску насыпать муку и, помешивая, влить дрожжевую массу. Поставить в теплое место на 20 минут. Когда тесто поднимется, медленно, интенсивно помешивая, влить оставшееся кипящее молоко. Блины следует выпекать сразу же на горячей сковороде. Каждый блин смазывать сливочным маслом.

С сыром

Понадобится: 500 г пшеничной муки, 2 куриных яйца, 600 мл молока, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка разрыхлителя, четверть стакана растительного масла, 300 г сыра.

Два белка взбить в крутую пену, влить 200 мл молока, добавить разрыхлитель, желтки, растертые с сахаром. Все тщательно перемешать. В получившуюся массу, постоянно помешивая, чтобы не образовалось комочков, всыпать просеянную муку и налить растительное масло. Готовые блинчики смазать сливочным маслом, начинить тертым сыром — для этого лучше брать твердые сорта. Блинчики свернуть конвертиками или трубочками, выложить на противень, смазанный сливочным маслом и поставить в хорошо разогретую духовку на 5 — 10 минут. Сыр в блинчиках должен расплавиться.

С творогом

Заранее испеченные блины сложить один на другой, прослаивая творожной начинкой. Получившуюся стопку обмазать со всех сторон взбитым яйцом, положить сверху мелкие кусочки сливочного масла и поставить в духовку на 15 — 20 минут при температуре 150 градусов.

Для начинки: 500 г творога, полстакана сахарного песка, 1 яйцо, 100 г изюма, 50 г сливочного масла, 100 г орехов, ванильный сахар, цедра лимона.

Сахарный песок растереть со сливочным маслом, добавить протертый через сито творог, слегка взбитое яйцо, всыпать ванильный сахар, цедру лимона, мелко нарубленные орехи. Все перемешать до однородности.