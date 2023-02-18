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Сегодня, 09:15

Заморским лепёшкам трудно замену найти

Такие вкусные лепешки пекут на Востоке. Они понравятся тем, кто любит возиться с тестом. Обратите внимание на необычный способ приготовления. Сложный с виду, на деле он оказывается довольно простым.

из открытых источников
Фото:из открытых источников

Для теста понадобится: 4,5 стакана пшеничной муки, 1,5 стакана воды, 1 чайная ложка соли, 1 яйцо.

Для начинки: по пучку петрушки и зеленого лука, 1 чайная ложка черного перца, 1 чайная ложка соли, 150 г растопленного сливочного и 50 мл растительного масла.

Тесто нужно замесить, дать отдохнуть, скатать колбаску и разделить ее на восемь частей. Из каждой сделать шарик и тонко раскатать. Свернуть конвертиком. Раскатать второй шарик, обильно смазать его смешанными вместе растительным и растопленным сливочным маслом, посыпать мелко порезанной зеленью, уложить по центру конвертик, сделанный из первого шарика, и развернуть, чтобы пласт полностью накрыл начинку. После этого нарезать получившийся сэндвич на полоски и постепенно скатать их все в большой круг. Так поступить со всеми шариками. В итоге получится четыре круга. Им надо дать немного полежать под полотенцем и потом каждый раскатать в лепешку.

Получившиеся лепешки обжарить на растительном масле с обеих сторон до румяности. В готовом виде они могут расслаиваться на круги, но это сделает их еще более интересными. Подавать такие лепешки можно с растопленным сливочным маслом, со сметаной или каким-либо вкусным соусом.

Автор:Таслима НИЗАМОВА
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