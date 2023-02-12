За свежей зеленью достаточно на собственную кухню заглянуть

Как-то предприимчивая женщина принесла и мне небольшой поддон с зелеными ростками. Дала пакетик специальных семян, чтобы я подсыпала их периодически на специальную губку, и тогда, мол, урожай на окне не будет переводиться. Но огородник из меня получился никудышный, и растения вскоре зачахли. А сдабривать пищу живыми витаминами по-прежнему хотелось, и я начала проращивать семена льна и обычные семечки подсолнечника.

Для своего маленького огородика взяла пластмассовый лоточек из-под куриных потрошков, насыпала немного земли из пакета с плодородной почвой и рассыпала по поверхности льняное семя. А семечки подсолнечника посадила в уже более объемную тару — в круглую упаковку из-под торта. Опрыскивала эти необычные грядки на подоконнике из пульверизатора, чтобы не загубить молодую поросль излишком влаги. И очень радовалась успехам. Особенно нравились мне упругие, крепенькие росточки подсолнуха. С приятным ореховым вкусом, они отлично дополняли мой дневной рацион, и я не уставала подсаживать в коробку из-под тортика все новые семена. Оказалось потом, что вкусные ростки эти были полезны еще и при различных болезнях.