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Сегодня, 09:15

На выручку пришёл десерт из студенческой поры

Что-то случилось с духовкой на кухне, и я оказалась в сложном положении: захотелось испечь что-нибудь типа тортика к чаю, а потребности, как говорится, не совпали с возможностями. Но выход нашелся быстро — я просто вспомнила свой старинный рецепт десерта, который мы часто использовали с девчонками в студенчестве.

из открытых источников
Фото:из открытых источников

Для песочной крошки понадобится: 250 г муки, 70 г сахара, 150 г сливочного масла.

Для крема: 500 г жирной сметаны, 2 столовые ложки крахмала, 2 яйца, 150 г сахарного песка, 50 г сливочного масла, пакетик ванилина.

Просеиваем в миску муку, натираем на терке сливочное масло, все тщательно перетираем в крошку, добавляем сахар и высыпаем смесь на сухую сковородку. Постоянно помешивая, поджариваем крошку на медленном огне до светло-коричневого цвета.

Тщательно перемешиваем яйца с крахмалом, добавляем сметану, сахар и ванилин. Массу ставим на медленный огонь и при постоянном помешивании доводим до кипения. Провариваем минутку и добавляем сливочное масло. Все быстро перемешиваем и накрываем пищевой пленкой в контакт, чтобы крем не покрылся коркой.

Насыпаем в креманки или в какую-либо форму слой крошки, прослаиваем кремом и так поступаем до той поры, пока не закончатся ингредиенты. Утрамбовывать десерт не рекомендуется. Накрыв формочки пищевой пленкой, даем настояться необычному тортику примерно час-полтора и убираем на ночь в холодильник.

Автор:Светлана ПРОКОФЬЕВА
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