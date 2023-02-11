На выручку пришёл десерт из студенческой поры

Для песочной крошки понадобится: 250 г муки, 70 г сахара, 150 г сливочного масла.

Для крема: 500 г жирной сметаны, 2 столовые ложки крахмала, 2 яйца, 150 г сахарного песка, 50 г сливочного масла, пакетик ванилина.

Просеиваем в миску муку, натираем на терке сливочное масло, все тщательно перетираем в крошку, добавляем сахар и высыпаем смесь на сухую сковородку. Постоянно помешивая, поджариваем крошку на медленном огне до светло-коричневого цвета.

Тщательно перемешиваем яйца с крахмалом, добавляем сметану, сахар и ванилин. Массу ставим на медленный огонь и при постоянном помешивании доводим до кипения. Провариваем минутку и добавляем сливочное масло. Все быстро перемешиваем и накрываем пищевой пленкой в контакт, чтобы крем не покрылся коркой.

Насыпаем в креманки или в какую-либо форму слой крошки, прослаиваем кремом и так поступаем до той поры, пока не закончатся ингредиенты. Утрамбовывать десерт не рекомендуется. Накрыв формочки пищевой пленкой, даем настояться необычному тортику примерно час-полтора и убираем на ночь в холодильник.