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Сегодня, 09:15

С хорошим кремом любой торт вкусным покажется

«Мне понравилось печь домашние тортики, но проблема обычно возникает с кремом — всегда он у меня один и тот же. А хочется разнообразия. Расскажите, пожалуйста, чем можно прослаивать коржи в домашней выпечке? Анастасия ПОРОШИНА».

mirtesen.ru
Фото:mirtesen.ru

Существует большое количество самых разных кремов для кондитерских изделий, но все они подразделяются на несколько групп: заварные, масляные, творожные, сметанные, белковые и кремы на основе сгущенного молока. Я расскажу о некоторых из них.

Заварной

Самый сложный в приготовлении — заварной крем. В небольшой кастрюльке нужно соединить 3 столовые ложки муки, 150 г сахара, щепотку ванилина и 2 яйца. Всю массу тщательно растереть и, взбивая венчиком, небольшими порциями влить туда 500 мл молока.

Поставить на небольшой огонь. Постоянно помешивая, довести до кипения. В горячий заварной крем добавить 100 г размягченного сливочного масла и размешать до полного его растворения. Крем накрыть пищевой пленкой впритык с поверхностью. Дать остыть при комнатной температуре и прослоить такие торты, как «Наполеон», «Медовик» или пирожные-птифуры.

Масляный

Одним из основных является сахарно-масляный крем. Яйца надо хорошенько растереть с сахаром и, постоянно помешивая, нагреть до загустения. Дать остыть и соединить со сливочным маслом, заранее взбитым с сахарной пудрой. Иногда в рецепте можно встретить коньяк и другие ароматизаторы.

Понадобится: 4 куриных яйца, 1 стакан сахара, 250 г сливочного масла,100 г сахарной пудры, щепотка ванилина.

Сметанный

Сметанный крем готовят из жирной сметаны и сахарной пудры в пропорции 500 мл на 180 г. Но можно использовать и рецепт со сливочным маслом, которое предварительно взбивается с сахарной пудрой, и потом в эту смесь постепенно, буквально по ложке, выкладывается сметана. В самом конце вливается небольшое количество лимонного сока, добавляются щепотка соли и ванильный экстракт. В творожном креме к сметане и сахарной пудре добавляются пропущенный через сито творог или какой-нибудь мягкий творожный сыр.

Автор:Ольга ПОЛТОРАЦКАЯ
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