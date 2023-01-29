А из «тощего» сала получится отличный рулет

Для приготовления такого необычного рулета понадобится два квадратных кусочка сала. Автор рецепта покупает в магазине экономичный вариант данного продукта, который обычно не пользуется спросом, потому что сала на нем не пять-десять сантиметров высотой, как любят специалисты по засолке, а всего лишь толщиной в палец. Но для данного блюда такое «тощее» сало подходит в самый раз. Кусочки надо хорошенько почистить, промыть и обсушить бумажным полотенцем. Потом порезать мякоть вдоль и поперек, не прорезая шкурку, так, чтобы образовались небольшие ромбики. Сверху и с обратной стороны кусочки надо хорошенько посолить, поперчить, добавить пропущенный через пресс чеснок, присыпать копченой паприкой и втереть весь этот маринад в сало с обеих сторон. Пару морковок нарезать тонкими полосками и вправить в ромбовидные прорези наших заготовок. Затем соединить кусочки, можно положить между ними небольшое количество мясного или какого-либо овощного фарша, как следует прижать друг к другу и перевязать суровой нитью как можно плотнее и крепче. Затем уложить в рукав для запекания и хорошенько завернуть в него получившуюся подушку из сала. И снова крепко перевязать ее вдоль и поперек. Заготовку оправить на ночь в холодильник, чтобы она как следует промариновалась до утра. А затем прямо в таком запакованном виде отправить в кастрюлю с водой. Варить на среднем огне наш рулет придется два с половиной, а то и три часа. Когда остынет, будем аккуратно распаковывать его, освобождать от ниток и нарезать небольшими ломтиками. Благодаря моркови и фаршу на срезе он получится очень красивым и аппетитным.