Мясные кусочки румяными сделает крепкий отвар из луковой шелухи

Понадобится: 700 г свиного сала в два пальца толщиной, с мясной прослойкой и тонкой, еще нежной кожицей, 1 — 1,2 литра воды, 6 лавровых листочков, 2 — 3 горсти луковой шелухи, щепотка черного перца горошком, 1 — 2 столовые ложки соли, 1 головка чеснока.

В кастрюлю налейте воду и доведите до кипения. Добавьте луковую шелуху, перец горошком, лавровый лист и соль. Сало порежьте на порционные кусочки и опустите в кипящий рассол. Проварите его в течение 40 минут. Если кусочки толстые, то время варки можно увеличить, если тонкие — наоборот, уменьшить. После варки достаньте кусочки и остудите их. У закуски должен получиться красивый коричневый оттенок. Каждый кусочек хорошенько натрите смесью из пропущенного через пресс чеснока и черного перца. Теперь разложите сало по пакетикам и уберите в морозильную камеру. В нужный момент достаньте, порежьте на пластинки и подайте к столу.