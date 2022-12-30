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Вчера, 22:15

В этом блюде карп откроется совсем с другой стороны

Подруга пригласила отметить праздник в китайском ресторане. В качестве основного блюда на том банкете нам подали карпа в кисло-сладком соусе. С той поры я стала фанатом этого удивительного кушанья. И прошерстила весь интернет, прежде чем нашла рецепт, похожий на то, что попробовала тогда в ресторане. Главным условием моим было — простота приготовления. Всякие кулинарные заморочки не для меня. Терпения не хвататет готовить что-то сложное.

из открытых источников
Фото:из открытых источников

В кисло-сладком соусе

Понадобится: 1,5 кг карпа, 100 мл соевого соуса, сок 1 лимона, 3 столовые ложки томатной пасты, 3 столовые ложки сухого белого вина, 100 мл воды, имбирь и сахар по вкусу, кукурузный крахмал.

Карпа почистить от чешуи, удалить как следует все внутренности, отрезать хвост, голову и плавники. Тушку разделать на филе, убрать реберные кости и сделать косые надрезы в двух направлениях с внутренней стороны (не повреждая кожу). Филе, испещренное из-за косых надрезов небольшими ромбиками, посолить, полить лимонным соком и соевым соусом. После этого его надо выдержать в таком виде 20 минут, чтобы хорошенько замариновалось. Подготовленные пластинки обвалять со всех сторон в кукурузном крахмале и обжарить в подсолнечном масле до появления хрустящей корочки.

Приготовить соус. Для этого смешать воду с соевым соусом, вином и лимонным соком.

Добавить натертый имбирь. Полученную массу довести до кипения, после чего добавить сахар и томатную пасту. Варить еще 10 минут. Затем влить водный раствор крахмала (3:1) и немного подождать, когда соус станет густым (примерно 2 минуты).

Перед самой подачей филе карпа уложить на блюдо, приставить отваренные голову и хвост и обильно полить кисло-сладким соусом.

Автор:Венера ХАСАНШИНА
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