В семейном меню всегда есть то, что досталось от бабушки

В нашей семье главными были рыбники. Таким, какие пекла моя бабушка еще в русской печи, сегодня просто цены нет. А вот капустные как-то не прижились на семейном столе. Поэтому, когда знакомая художница принесла на открытие выставки свое фирменное угощение, то я не сразу оценила его. А съев кусочек, вкус запомнила на всю жизнь. Рецепт, правда, спросить не удосужилась, но сегодня все-таки предлагаю вам домашний вариант капустного пирога одной знакомой бабули, которая печет его много лет и с удовольствием делится своими кулинарными секретами.

Капустный пирог

Понадобится для теста: 500 мл кефира комнатной температуры, 100 г сливочного или растительного масла, по половине чайной ложки соли и пищевой соды, 650 — 700 г муки.

Для начинки: 1,5 кг капусты, 2 крупные луковицы, 1 крупная морковь, 100 мл растительного масла, соль и перец по вкусу, 2 куриных яйца, 20 мл молока.

Кефир нужно налить в чашку, всыпать пищевую соду, смешать с просеянной мукой и размягченным сливочным маслом. Замесить тесто. Оно должно получиться мягким и совсем не липнуть к рукам. Следует завернуть его в пищевую пленку и дать отдохнуть минут двадцать.

За это время следует не слишком мелко нарубить капусту, а репчатый лук, наоборот, хорошенько измельчить. В глубокой сковородке разогреть растительное масло, положить репчатый лук и пассеровать его до золотистого цвета. Затем добавить капусту и натертую на терке морковь. Тушить до мягкости, после этого посолить и поперчить по вкусу. Яйца размешать с молоком, влить в капусту, перемешать и потушить еще минут пять-семь.

Тесто снова немного помесить, отделить от него третью часть — для верха пирога.

Раскатать большую часть размером с противень для запекания, выложить начинку. Раскатать меньший кусок теста, положить поверх начинки и защипнуть края. Если хотите, чтобы корочка получилась немного хрустящей, смажьте ее молоком, а если мягкой, то растопленным сливочным маслом. Выпекать пирог нужно в духовке при температуре 180 градусов примерно час — до золотистой корочки.