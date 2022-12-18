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Сегодня, 09:15

Селёдка по-домашнему затмит привычный вкус

Мы привыкли покупать соленую селедку в магазине. Но можно попробовать засолить ее в домашних условиях. И не только селедку, но и скумбрию, горбушу, как, впрочем, и любую красную рыбу.

из открытых источников
Фото:из открытых источников

Понадобится: 1 кг сельди, 6 столовых ложек соли без горки, 10 горошин душистого перца, 3 столовые ложки сахара, 3 — 4 лавровых листочка, 1 литр воды.

Воду в кастрюле доводим до кипения. Добавляем сахарный песок, поваренную соль, душистый перец и лавровый лист. Маринад варим на медленном огне в течение 7 — 10 минут.

Заранее размороженную при комнатной температуре сельдь промываем и, не разделывая (вместе с головой и внутренностями), укладываем в любую емкость (например, в пластиковый контейнер, лоток и т. д.). Подготовленный рассол охлаждаем и заливаем им рыбу, после чего убираем в холодильник на нижнюю полку. Выдерживаем трое суток. Затем достаем селедку и готовим к трапезе привычным способом. Можно порезать ее на кусочки и перемешать с маринованным луком. Вкусной получится из нее и сельдь под шубой.

Автор:Светлана ФЕВРАЛЕВА
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