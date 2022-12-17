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Сегодня, 09:15

Сладкое полено из печенья и сухофруктов напомнит о радостях детства

Не помню, чтобы в детстве у нас от сладостей рябило в глазах. Счастьем были новогодние подарки из детского сада с обязательной мандаринкой в скромном наборе.

из открытых источников
Фото:из открытых источников

Иногда родителям удавалось купить апельсины — и это тоже был настоящий пир. Удивительно, но вкус апельсинов я не запомнила, а вот ощущение праздника от такого знаменательного события в семейном быту осталось. Как и процесс варки петушков и леденцов из сахара и молока на электрической плитке — газовой плиты в ту пору у нас еще не было. Лакомство получалось отменное, и каждый из детей варил его себе обычно самостоятельно. А еще нам нравилось делать пирожное картошка из толченого печенья, порошка какао и сливочного масла, которое мама выделяла нам для таких пирожных по праздникам. Я вспомнила об этом сегодня, когда встретила рецепт десерта, чем-то схожего с тем, что мы готовили себе в детстве.

Понадобится: 300 г печенья, 200 г сухофруктов (кураги, чернослива, фиников), 100 г орехов, 100 г семечек, 100 г сливочного масла, сок из половинки лимона.

Третью часть печенья откладываем, остальное измельчаем в мелкую крошку. Это можно сделать с помощью полиэтиленового пакета и толкушки. Имеющиеся орехи, среди них могут быть также семечки кунжута и подсолнечника, слегка обжариваем на сковородке до золотистости.

Перемалываем их с отложенным печеньем до крупной крошки с помощью блендера. Хорошо промытые и подсущенные сухофрукты очищаем от косточек и пропускаем через мясорубку.

Сливочное масло растапливаем и добавляем в него массу из сухофруктов. Далее все ингредиенты соединяем в большой миске и быстро перемешиваем. Добавляем цедру и сок половинки лимона. Вымешиваем до однородности так, чтобы масса легко склеивалась в комочки. Затем раскладываем ее на пленку. Посыпаем кунжутными семечками и формируем в виде колбаски. Можно сделать это руками, но тогда сладкое поленце получится неаккуратным. Поэтому лучше воспользоваться для нашей заготовки бамбуковым ковриком. Хорошо сформированную колбаску заворачиваем в пленку и убираем в холодильник на пару часов, а лучше вообще оставить ее там до утра. Как только десерт хорошо застынет, нарезаем его в виде колечек.

Автор:Венера ШАЙХУТДИНОВА
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