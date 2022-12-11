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Сегодня, 09:15

Морская шкара и на суше за милую душу идёт

Блюдо под названием «Шкара» хорошо знакомо жителям приморских регионов. Обычно рыбаки готовят его из только что пойманной мелкой рыбешки прямо на берегу. В дело идут кефаль, макрель, ставрида, азовская хамса, мелкий луфарь или знаменитая барабулька. Ну а мы приготовим это старинное кушанье из обычной мойвы.

из открытых источников
Фото:из открытых источников

Понадобится: 250 г мойвы, 1 головка лука, 100 мл воды, пакетик черного чая для крепкой заварки, пол столовой ложки соли, пол чайной ложки сахара, пол столовой ложки лимонного сока, 50 мл растительного масла, перец по вкусу и лавровый лист.

Чай надо заварить, добавить к нему соль, сахар, перец и сок лимона. Когда остынет — налить растительное масло. Рыбу промыть, убрать головы и внутренности, можно, кстати, не делать этого — кому как нравится. Тушки обсушить с помощью бумажного полотенца и уложить в один слой на дно глубокой сковородки или формы для запекания. Сверху распределить по всей поверхности порезанный кольцами лук, разложить листочки лаврового листа и залить рыбу чайной смесью. Если рыбы у вас много, то слои можно чередовать. Сверху на рыбу положите тарелку, чтобы прижать ее, и на маленьком огне томите около 30 — 40 минут. Готовить шкару можно и в духовке — запекать при температуре 180 градусов примерно полчаса. Подавать как самостоятельное блюдо или дополненное гарниром из картофеля.

Автор:Эльвира БИКТАШЕВА
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