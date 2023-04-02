Обидеть нельзя простить

Поводом для разговора о травле в школах Башкирии послужил случай в подмосковных Химках, когда пятиклассница нанесла 126 ножевых ударов однокласснице в школьном туалете. И хотя в республике настолько вопиющих ситуаций не было, некоторые истории заставляют содрогнуться и искренне посочувствовать детям, оказавшимся в положении жертвы, и их родителям.

В уфимской школе буллингу подверглись сразу двое детей из одной семьи — сестра и брат. Девочка-семиклассница вполне успешно училась, занималась спортом, отличалась, как раньше говорили, примерным поведением. Однако учитель начала унижать ее, занижать оценки, обсуждать при всем классе действия родителей. В результате мама школьницы вынуждена была обратиться к уполномоченному по правам ребенка в РБ, и девочку пришлось перевести в другую школу.

Через четыре месяца та же мама вновь пришла к Ольге Панчихиной. На этот раз жертвой издевательств стал ее сын-пятиклассник. Мальчик также занимался спортом и стал для своих одноклассников «белой вороной». Несколько его сверстников завели отдельный чат в соцсетях, добавив туда отца школьника, и начали размещать о нем негативную информацию. К разбору случая подключились МВД и комиссия по делам несовершеннолетних. Чат быстро закрыли, зачинщиков включили в группу риска, и с ними и их родителями поработали социально-психологические службы. Однако мальчика, ставшего объектом травли, также перевели в другое учебное заведение.

В одной из районных школ унижениям и оскорблениям со стороны учителя подвергся первоклассник. В процессе разбирательства выяснилось, что этот, с позволения сказать, педагог и раньше травил своих учеников. В итоге со школой ему пришлось распрощаться, а вот класс удалось сохранить, хотя речь уже шла о его расформировании.

Вот еще одна нелицеприятная история. В прошлом году женщина, защищая своего ребенка, ударила другого — его обидчика. Дело дошло до суда, однако и после вынесенного решения родители обостряли отношения между детьми, втягивая в конфликт, который уже перешел в плоскость взрослых разборок, весь класс.

По инициативе уполномоченного по правам ребенка был проведен консилиум, на котором до всех участников образовательного процесса постарались донести мысль, что ребятам нужно доучиться, что детей нельзя включать в противостояние взрослых, а для улучшения взаимоотношений в коллективе призвали проводить больше совместных мероприятий.

Когда у мальчика, папа которого уехал на специальную военную операцию, начались сложности в учебе, он стал объектом насмешек со стороны собственного учителя. После очередной издевки ребенок пнул корзину с мусором, резко ответил обидчику и ушел из школы. Две недели он не ходил на учебу. Наконец, о ситуации узнали в Республиканском молодежном социально-психологическом и информационно-методическом центре и отправили для ее проработки своих специалистов.

Сейчас мальчик в школу вернулся, однако психологи продолжают работать с обеими сторонами конфликта.

Для школьников, которые оказались в сложной жизненной ситуации, в частности, стали жертвами травли, в России действует детский телефон доверия 8-800-2000-122, по которому специалисты всегда окажут необходимую помощь анонимно и бесплатно.

Позвонить по нему могут и родители.