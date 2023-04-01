Просыпался дух не в духе

День смеха, он же День дурака — один из самых популярных праздников на Земле: в этот день люди как будто впадают в детство, смеются и разыгрывают друг друга на всех шести континентах.

Однако, как выясняется, этот день в истории много чем прославился: в первый день апреля наши предки не только шутили, но и будили домового, снижали цены, переводили часы, встречали весну и Новый год.

Борьба за первенство

Первопричина возникновения первоапрельского праздника до сих пор служит камнем преткновения: на его авторство претендует множество стран, и никто не желает уступать. Скорее всего, правы одновременно все. Слишком уж «лакомое» время: тут и весеннее равноденствие рядом, и наступление полноценной, а не календарной весны, и возрождение природы. А современные ученые могут добавить, что в это время пробуждается от зимней спячки и переходит в режим большей активности и организм человека — просто грех какой-нибудь веселый праздник не организовать.

Итальянцы считают, что прообраз Дня дурака — это Праздник глупых, который отмечали еще древние римляне. Он, правда, был не в апреле, а в конце зимы, но то смена календарей виновата, уверяют итальянцы. В Индии указывают на собственный, не менее древний обычай: 31 марта индусы отмечали Праздник шуток — разыгрывали окружающих и одновременно встречали весну. Ирландия и Исландия тянут одеяло на себя, ссылаясь на традиции древних кельтов, именно первого апреля придумавших День смеха в честь какого-то своего смешливого божества. И даже США претендуют на причастность к древней индейской традиции праздновать первого апреля день рождения веселой богини Ситы, хотя никакого отношения к ней не имеют.

Складная легенда зарождения Дня смеха имеется и у Франции. В средневековой Франции Новый год встречали когда попало: в VII веке — первого марта, в IX веке — в Рождество, в X веке — на Пасху, в конце марта. И только в XVI веке король Карл IX, наконец, определился окончательно, и Новый год официальным приказом по всему королевству утвердили первого января. Однако многие к таким переменам отнеслись скептически и долго еще встречали очередной год первого апреля. Через несколько лет народ привык к новому календарю, а ретроградов стали называть апрельскими рыбами и всячески подшучивать над ними.

Британия тоже не подкачала с мифологией: по их версии, праздник этот родом из небольшого английского городка Гоуфама, который еще называют Городом дураков. Оказывается, в давние времена в Англии был такой обычай: все земли страны, по которым проезжал король, становились государственной собственностью. Жителям такая идея не нравилась, поэтому они сговорились его шокировать, если вдруг заявится. Когда государь со свитой посетил город, он застал странную картину: одни жители пасли коров на крышах, другие носили воду решетом, третьи рубили дрова палкой. Король решил, что город, полный идиотов, ему не нужен, и уехал восвояси. Произошло это, ясное дело, первого апреля.

А в Финляндии появление праздника на своей территории объясняют совсем просто, не ссылаясь на богов и императоров. Здесь существовал старинный деревенский обычай: во время весенней страды детям давали заведомо невыполнимые поручения, чтобы они были заняты и не путались под ногами. Например, найти в доме стеклянную лопату или попросить у соседей комариный жир. А те и рады были подыграть, отсылая чад от дома к дому.

Кто в доме хозяин?

В Россию современную версию Дня смеха привез, как и все европейское, Петр Первый. Но на самом деле наша традиция шутить и веселиться в этот день гораздо более древняя, родом из языческих времен. Первого апреля на Руси справляли День пробуждения домового. Как считалось, этот дух впадает в зимнюю спячку, чтобы проснуться с окончательным приходом весны и заняться порядком в доме.

Просыпался хранитель домашнего очага не в духе, в ворчливом настроении и мог начать хулиганить — прятать и ломать вещи, рассыпать крупу и муку, пугать домашних животных. Поэтому наши предки спешили его развлечь и задобрить по классической схеме «хлеба и зрелищ». Домовому ставили за печку угощение, а сами переодевались в нелепую одежду, подшучивали друг над другом и всячески валяли дурака. Так и повелось.

Между прочим, домовой, дух-покровитель дома — мифическое существо поистине уникальное: оно есть практически у всех народов мира. Башкирский и татарский домовой называется өй эйәһе, или йорт эйәһе. Он почти ничем не отличается от славянского: это маленький старичок, живущий в укромном месте дома (под полом или на печке), который помогает или пакостит домашним в зависимости от их поведения, предостерегает их от опасности, оберегает домашних животных и любит угощение.

Кроме того, домовой оказался существом, неподвластным времени и выжившим во всех передрягах, а человеческое воображение без затруднений перенесло его из сельских изб с печкой в современные городские квартиры. В 90-х, в разгар моды на все сверхъестественное, псевдонаучные специалисты даже окрестили старого доброго духа очага биоэнергетическим полем квартиры. Сегодня в шутку или всерьез в него все еще верят некоторые впечатлительные дамы. Не верите — обратитесь к интернету: поисковики выдадут вам массу практических советов и обсуждений, как со своим «сожителем» домовым правильно общаться, чем кормить или развлекать, чтобы заручиться его помощью и поддержкой.

А согласно опросам последних лет, в различные потусторонние силы, несмотря на век высоких технологий, до сих пор верят до трети россиян, а еще четверть сомневается, верить или нет. Так что на первое апреля вполне можно тряхнуть стариной и развлечь не только домочадцев, но и домового, как делали наши предки.

Время сдвинули в апреле…

В СССР тоже было принято разыгрывать окружающих на первое апреля — об этом свидетельствуют и воспоминания, и литература того времени. В романе «Золотой теленок» Ильи Ильфа и Евгения Петрова есть такие строки: «…Что же касается сослуживцев, то это были люди серьезные и шутили только раз в году — первого апреля».

Однако запомнилась эта дата советским людям совсем другими событиями. Семь лет подряд, начиная с 1948 года, весной объявлялось о снижении цен по всей стране. Это происходило иногда раньше — в марте, иногда позже, но в истории осталась именно эта дата — первое апреля — как аттракцион неслыханной щедрости советской власти. Цены на разные виды товаров ежегодно снижали на 10 — 20 процентов. А самое грандиозное снижение произошло весной 1950-го: хлеб и масло подешевели сразу на 30 процентов, мясо на 24 процента, бензин на 20 процентов.

Впрочем, эта страница истории была бы неполной без упоминания того, что этим снижениям предшествовало — а именно, послевоенный рост коммерческих цен в два-три раза и денежная реформа 1947 года, в результате которой многие трудящиеся потеряли заметную часть сбережений. Тем не менее, мы уже давно ничем подобным похвастаться не можем, и если сегодня вдруг СМИ сообщат о снижении цен по всей стране, 99 процентов примут это за жестокий первоапрельский розыгрыш.

Чем еще запомнилось первое апреля советским людям? В 1981 году в этот день страна впервые перешла на летнее время — экономисты подсчитали, что это выгодно, а медики уверяли, что это пойдет на пользу здоровью советских людей.

Несмотря на напоминания по радио и ТВ, многие тогда забыли перевести часы на час вперед. Поскольку первое апреля пришлось на среду, страна еще никогда не видела таких массовых опозданий на работу. Через четыре года перевод часов для удобства перенесли на последнее воскресенье марта, а через 30 лет и вовсе отменили: оказалось, что экономия несущественна, зато после каждого такого временного скачка у сбитых с привычного ритма людей обострялись хронические заболевания.