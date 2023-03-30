Без женщин… страшно

Как заявил один из участников церемонии, если бы в правоохранительных органах работали одни только мужчины, это было бы страшно. Чем вызвал бурные аплодисменты зала. В Конгресс-холле «Торатау» состоялась четырнадцатая по счету премия, региональный этап которой второй раз принимает башкирская столица.

Автором проекта и организатором всех предыдущих мероприятий является Ассоциация работников правоохранительных органов и спецслужб РФ, отметившая в прошлом году свое 30-летие. Ее президент Асламбек Аслаханов выразил сожаление, что не может лично присутствовать на мероприятии, и передал свои поздравления участницам номинаций через ведущих, зачитавших его приветствие. «Женщины в погонах, — говорится в нем, — с присущим им милосердием и достоинством занимаются охраной правопорядка и национальной экономической безопасности нашей страны. Поэтому общество должно быть им особенно благодарно».

В свою очередь, заместитель премьер-министра правительства РБ Ирек Сагитов от имени главы республики Радия Хабирова и от себя лично поприветствовал участников и гостей торжества. Чиновник отметил, что из года в год в силовых структурах страны становится все больше женщин в погонах, которые проявляют большое терпение, настойчивость, профессионализм и грамотность, а также добиваются серьезных успехов в оперативно-служебной деятельности.

Пример тому — одна из соискательниц премии в номинации «За верность служебному долгу» полковник внутренней службы, помощник начальника УФСИН России по РБ по организационно-штатной работе Ольга Миронова. Как оказалось, выбор профессии перед ней не стоял: ее отец всю жизнь проработал в пенитенциарной системе. Соответственно, и дочь с малых лет мечтала носить форму, как у папы.

Окончив вуз, она пришла на службу в ведомство, которому отдала уже более 25 лет. На вопрос, трудно ли «быть полковником» в уголовно-исполнительной системе, Ольга Миронова честно призналась, что нелегко. Во всяком случае, сильному полу проще сделать карьеру в сфере, которая изначально была заточена на мужчин.

Сегодня в рамках гуманизации УИС появилось такое наказание, как принудительные работы. Открываются новые спецучреждения — исправительные центры, где осужденные без изоляции от общества осваивают рабочие профессии: швейные, слесарные, столярные и другие. Обычно к такому наказанию приговаривают за менее тяжкие преступления, например, ДТП.

Уже заработал исправительный центр № 1 в Стерлитамаке и еще четыре участка аналогичной направленности в других регионах. Всего в республике планируется открыть несколько центров на 400 мест. На вопрос, каких людей собеседница никогда не взяла бы на работу, она процитировала Петра Первого, который называл тюрьму «ремеслом окаянным, и для скорбного дела сего истребны люди добрые, твердые и веселые».

Также в номинации «За верность служебному долгу» была награждена начальник контрольно-методического отдела по ДТП, пожарам, раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет Главного следственного управления МВД по РБ, подполковник юстиции Екатерина Румянцева. Она в 19 лет пришла работать в ведомство, и теперь за ее плечами уже 21 год службы.

Конечно, в следствии большая нагрузка, что частенько сказывается на домочадцах. Но Екатерине все равно нравится ее работа, ведь следователь, по ее глубокому убеждению, — самая престижная профессия в полицейской структуре. Разумеется, как было не поинтересоваться, что происходит в республике с автоавариями.

Как выяснилось, за последние пять лет количество ДТП на наших дорогах стало снижаться. По мнению собеседницы, здесь сыграли свою роль видеокамеры, которые дисциплинируют водителей. При этом количество ЧП, связанных с заказными поджогами автомашин, напротив, увеличилось. Была даже создана спецгруппа по раскрытию этих преступлений. Причиной служат любовные неурядицы, конкурентная борьба в сфере бизнеса, личные неприязненные отношения или месть.

Сложность таких дел заключается в том, что они совершаются ночью. И раскрыть заказной поджог можно только по горячим следам, уж простите за невольный каламбур. Однако спецгруппе удалось сбить рост этого вида преступлений.

В работе номинантки из Янаула Людмилы Сазоновой, которая получила премию «За высокую гражданственность», свои нюансы. Будучи старшим специалистом 2-го разряда Главного управления федеральной службы судебных приставов по РБ, она успела многое повидать и пережить. Приходилось и детей забирать у родителей-наркоманов, и имущество у должников. Один такой однажды заперся в машине и несколько часов кряду упорно не хотел из нее выходить. Пришлось караулить, а происходящее все это время снимать на видеокамеру.

Но самое неприятное — иметь дело со злостными неплательщиками алиментов. Больше всего возмущает нашу собеседницу то, что мужчины все как один отказываются от своих детей, пытаясь отрицать отцовство. Благо существует специальная экспертиза, от которой горе-папашам не отвертеться.

В шести номинациях получили свои награды 29 участниц, в их числе были представительницы сообщества добровольцев «Шьем для наших — Башкортостан», а также волонтерского движения «Надежный тыл Башкортостана», которые помогают бойцам, мобилизованным в зону СВО. «Мы вместе во все времена, мы вместе — большая страна», — исполнил символическую музыкальную композицию сводный ансамбль силовых структур РБ.

Цель премии — повысить престиж правоохранительных органов и спецслужб, а также выстроить преемственность поколений.