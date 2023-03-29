Что половодье нам готовит?

На территории Башкирии вскрытие рек произойдет на 7 — 10 дней раньше ожидаемых сроков, и уже до 9 апреля водные артерии сбросят с себя ледовый покров.

Начальник Башгидромета Вилора Горохольская вчера на оперативном совещании в правительстве республики доложила, что в целом прогнозы по паводку благоприятные. На 20 марта запасы воды в снежном покрове в целом по бассейну реки Белой на 20 — 40% меньше средних многолетних значений на весну. Объем паводка также ожидается на 15 — 40 % ниже средних многолетних значений.

Пока не пугают и прогнозы по максимальному уровню рек, не превышающие средние пиковые значения. Так, в Белой у поселка Субхангулово вода должна подняться до 350 — 450 см, в районе Стерлитамака — 310 — 410 см, Уфы — 530 — 630 см, в акватории Бирска — 530 — 630 см. Подъем реки Уфа у поселка Шакша прогнозируется до 550 — 650 см. Река Дема у деревни Бочкаревка «грозится» вырасти до 470 — 570 см.

Однако, как выяснилось, эти цифры еще ни о чем не говорят.

— Нужно иметь в виду, что выход реки на пойму может быть и при невысоких уровнях, поэтому и в этом году возможны подтопления пониженных участков в населенных пунктах, расположенных в поймах рек, — предупредила Вилора Горохольская.

Также настораживает, что максимальные уровни весеннего половодья в бассейне Урала на реках Сакмара и Большой Ик ожидаются выше нормы.

Службы экстренного реагирования, чтобы не быть застигнутыми врасплох, как всегда, готовятся к наихудшему сценарию развития событий. А при таком варианте в зону затопления могут попасть до 257 населенных пунктов в 42 муниципальных образованиях — это более 20 тысяч жилых домов с населением более 80 тысяч человек.

— Все риски просчитаны. Потенциально опасные и социально значимые объекты, а также скотомогильники, склады ядохимикатов, накопители промышленных отходов в зону паводка не попадают, — успокоил начальник Главного управления МЧС по Башкирии Марат Латыпов.

По его словам, в период половодья готовы развернуться 374 пункта временного размещения вместимостью более 60 тысяч человек.

Также на контроле министерства ЧС находятся 47 затороопасных участков в двадцати муниципалитетах. Взрывные работы проведены в шести районах.

В свою очередь, министр природопользования и экологии РБ Нияз Фазылов сообщил, что особого внимания во время паводка требуют 22 гидротехнических сооружения, расположенные на территории 15 районов республики. На превентивные мероприятия по их защите потрачено более 97 млн рублей. На эти средства были выполнены берегоукрепительные работы в Караидельском и Чишминском районах, расчищено русло реки Уршак в Аургазинском районе. Также проводится капитальный ремонт шести гидротехнических сооружений, из которых на одном объекте в Белорецком районе работы завершены.

КСТАТИ

Башгидромет с вероятностью на 65 — 70% прогнозирует, что температура весной и летом в республике ожидается в пределах средних многолетних значений.

В апреле — +3, +6 °, в мае — +11, +14°.

Не сулит погодных сюрпризов и лето: июнь — +16, +19 °, июль — +17, +21 °, август — +15, +19.

Настоящая весна в республике начнется уже с 30 марта, когда вторгнутся теплые воздушные массы.