Точка силы — Рефанды

Жителей деревни Рефанды, что в Мишкинском районе, всегда отличал высокий патриотизм, укоренившийся в них еще со времен основания деревни — три с лишним века назад. Для них девиз «Раньше думай о Родине, а потом о себе» не был пустым звуком. Вот и с началом Великой Отечественной войны на призыв «Родина в опасности!» откликнулись все мужчины-рефандинцы.

Уроженцев деревни, отца и сына Сайпушевых, призвали на войну в один и тот же день — 19 сентября 1941 года. Отец, Александр Сайпушевич, имевший опыт работы в судебной системе БАССР, майор юстиции запаса, был направлен председателем военного трибунала Четвертой гвардейской армии, с которой он и прошагал до самой победы. Сыну Алексею к тому времени исполнилось 17 лет. Но он, как и все рефандинцы, рвался в бой. «Рано. Потерпи еще», — говорили ему в военкомате. Но когда за него попросил отец, пошли навстречу. И зачислили курсантом Миасской школы авиамехаников.

Из украинского городка Васильково в Миасс 22 июля 1941 года прибыла школа механиков ВВС СССР, открывшаяся незадолго до войны и успевшая набрать первых курсантов. Среди них были люди, которым довелось прославить страну: летчик-космонавт Лев Демин, будущий Герой Советского Союза Гавриил Будник, сын маршала Александра Василевского Юрий... Но гораздо больше было обычных парней, которые не думали о наградах и почестях, а просто учились, постигали тонкости работы авиационных техников и все как один рвались на фронт — бить ненавистного врага.

Курсантам, окончившим школу с оценками «отлично» по всем дисциплинам, присваивалась специальность авиамеханика первого разряда и звание старшего сержанта, окончившие с оценкой ниже получали второй разряд и звание сержанта.

Занятия проводились в три смены, иногда на 40-градусном морозе. По учебной тревоге самолеты готовились по полной программе: навешивались бомбы, заряжались пулеметы и осуществлялась полная проба мотора. На все это давалось сорок минут. За двойку по любому предмету можно было получить двое суток ареста.

Алексей оказался способным курсантом и за год учебы освоил все тонкости летательных аппаратов. Учебу окончил с отличием, потому старшего сержанта Сайпушева оставили в школе для дальнейшего прохождения службы.

В Миассе было произведено два выпуска по две тысячи человек. В октябре 1944 года Украина была освобождена от немецких захватчиков и школу вернули в родное Васильково. Тем временем Алексея с группой выпускников-авиамехаников отправили на фронт в Белоруссию. Инженер-полковник штурмовой дивизии встретил их с распростертыми объятиями: «Дорогие мои васильковцы, как мы вас ждали! Авиамехаников на фронте не хватает!»

Привыкший к жестким требованиям, Алексей легко справлялся со своей задачей: соблюдая светомаскировку, ремонтировал самолеты в боевых условиях, сверлил, пилил, строгал, паял, лудил и даже шил, торопясь заделать пулевые и осколочные пробоины на корпусе, полученные во время боевых вылетов. А ночью, бывало, приходилось занимать оборону — в траншеях были установлены пулеметы. Он, как и остальные авиамеханики, вносил свою весомую лепту в разгром немецкой нечисти. Самолеты взлетали, возвращались на аэродром и благодаря их труду снова взлетали.

Алексей крепко подружился со своим одногодкой пилотом Вадимом Макаровым. Тот был родом из-под Оренбурга. Так же, как Алексей, в свои 17 лет просился на фронт и был зачислен курсантом знаменитого Оренбургского авиаучилища, в котором когда-то учился сам Чкалов. Воевал уже третий год, имел звание старшего лейтенанта. Вечерами Алексей и Вадим дружески беседовали у самолета, вспоминали родные края. Вадим рассказывал о своей деревне Макаровке, в которой живут почти сплошь одни Макаровы, Алексей — о родной деревне Рефанды, в которой жило много Сайпушевых, о своем счастливом детстве, о рыбалке на реке Бирь.

В тот день штурмовики авиационного полка были нацелены на помощь пехоте. Работали над линией фронта. Тут их неожиданно атаковали немецкие фоккеры. Наши истребители отогнали их, но некоторым ИЛам все же досталось.

Механики узнавали свои самолеты издалека, еще над аэродромом, и бежали встречать их. Алексей увидел «своего», неровно приближающегося к летному полю. «Что-то с Вадимом неладно», — екнуло сердце, и он бросился к стоянке. Самолет аккуратно встал на свое место и затих. Быстро поднявшись по лесенке наверх, Алексей увидел сквозь стекло безжизненно откинувшегося в кресле пилота. Дернул было крышку кабины, но она не открывалась. Быстро соскочив на землю, механик вооружился инструментами и, поднявшись снова, отодвинул крышку кабины. Летчик не подавал признаков жизни. Подбежавшие санитары осторожно вытащили его из кабины и унесли на носилках. Алексей сквозь невольные слезы стал осматривать изрешеченный корпус самолета, а самому не давала покоя мысль: «Как же раненый Вадим сумел посадить самолет?»

Старший сержант Сайпушев был физически крепким парнем и служил на совесть. Но одно его печалило: он не мог напрямую схватиться с противником и взглянуть врагу в глаза. Однако вскоре произошло событие, которое предоставило ему такую возможность.

Авиаполк дислоцировался в поле неподалеку от Дрездена и оттуда совершал налеты на отступающего врага. Война близилась к концу. Окончив все дела, Алексей решил прогуляться, так сказать, размяться после долгого и кропотливого ремонта. Выйдя к вырытым вкруговую траншеям, он заметил вдалеке серые фигурки, приближающиеся к расположению аэродрома. «Немцы! — сразу понял Алексей. — Что делать? Бежать предупредить своих? Не успею, немцы уже рядом».

Тогда он прыгнул в траншею, взял в руки автомат и дал длинную очередь поверх голов бегущих. Те залегли, а позади уже слышался топот бежавших на помощь бойцов аэродромной охраны. Вставших с земли с поднятыми руками немцев повели в расположение части. Их оказалось около трех десятков человек, и шли они с намерением сдаться в плен первому встречному советскому солдату. Им оказался молодой двадцатилетний старший сержант авиамеханик Алексей Сайпушев.

Об этом эпизоде тогда написали и в армейской, и во фронтовой печати. А молодому герою (ведь могло все сложиться иначе) за отвагу и бдительность присвоили звание лейтенанта и представили к боевой награде.

Победу лейтенант Сайпушев встретил на полевом аэродроме под Берлином. Демобилизовался в августе 1946 года и вернулся домой. На груди красовалась главная медаль победителя — «За победу над Германией». Его отец, гвардии подполковник юстиции Александр Сайпушев вернулся домой в феврале 1947 года. О боевом пути фронтовика красноречиво говорили медали, которыми он был награжден: «За оборону Сталинграда», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.».

Встретившись, отец и сын навестили свою малую родину — Рефанды, заглянули в опустевший родительский дом. За годы войны деревня ничуть не изменилась. Правда, мужчин осталось совсем мало. Односельчане встретили воинов приветливо, приглашали чуть ли не в каждый дом. Все держались так же вместе, как и в предвоенные годы: один за всех и все за одного. Только лица у всех стали суровее. И песни другие.

Предстояло Алексею встретиться и с другом. Как выяснилось, Вадима Макарова, несмотря на серьезные ранения, врачи госпиталя сумели вытащить с того света. Ему дали первую группу инвалидности и комиссовали. Друзья встретились в Макаровке, в родительском доме Вадима, где он пил парное молоко и набирался сил. Впереди были долгие годы крепкой дружбы двух фронтовиков, новые встречи, рыбалки на реках Бирь и Урал.

Оправившись после войны, Сайпушевым надо было определяться, чем заняться в мирной жизни. Александр Сайпушевич вскоре был назначен министром юстиции Башкирской АССР, затем занимал должность председателя Верховного суда республики. Тесно соприкасавшийся с деятельностью СМЕРШа, он много рассказывал сыну о работе и подвигах контрразведчиков в годы войны. И молодой лейтенант решил продолжить военную службу в органах государственной безопасности. Алексея зачислили в состав НКГБ СССР, и он продолжил службу в Башкирии. Уволился на пенсию в 1976 году в звании подполковника.

Как проходила его чекистская служба и какие задачи приходилось выполнять герою повествования — об этом и многом другом следующая публикация.

P.S. Материал подготовлен с помощью ветеранов деревни Рефанды и совета ветеранов Мишкинского района.