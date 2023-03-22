Человек на своём метре

В советские времена последний год пятилетки обычно называли завершающим. Вот и в многолетней истории с обманутыми дольщиками в Башкирии дело идет к финишу, каждый из них до наступления 2024 года должен решить свои вопросы.

Однако другие проблемы с социальным жильем в республике никуда не денутся, здесь еще придется приложить немало усилий.

Живые души

…Когда-то посреди этих уютных пятиэтажек на уфимской улице Пархоменко, что недалеко от витаминного завода, располагалась отличная хоккейная коробка. Взрослые не ленились заливать ее, и по льду носилась многочисленная ребятня.

Лет 15 назад коробку снесли, а на ее месте появился фундамент жилого дома. С тех пор многие мальчишки-хоккеисты сами обзавелись семьями, сменили место жительства — а остов кирпичного строения почти не изменился. Да, за эти годы он рывками подрос до 10 этажей, прилепил к себе такое же недоделанное административное здание. И заслужил в городе нехорошее прозвище «Дом самоубийц». В котором десятки людей когда-то купили квартиры и до сих пор остаются без своих кровных квадратных метров. Таких обездоленных граждан, попавших в ряды обманутых дольщиков, в республике, и особенно в ее столице, оказалось тысячи.

С тех пор многое изменилось. Указание регионам определиться с их судьбой к 2024 году дал президент страны. И исполнение указа станет для властей краев и областей своеобразным экзаменом на умение решать сложные вопросы. Башкирия, напомним, оказалась среди тех, где пострадавших больше всего. Тем не менее в правительстве республики уверены, что в отведенные сроки удастся уложиться.

За прошлый год и два месяца нынешнего из реестра проблемных домов был исключен 71 объект. Осталось 38, в них насчитывается 2600 обманутых дольщиков. Арифметика здесь такая: 11 домов достроит федеральный Фонд развития территорий, столько же пройдут по разряду федеральных выплат дольщикам — получится и быстрее, и экономнее. И, наконец, 11 объектов будут завершены силами республики.

Еще пять проектов ожидают окончательного решения. Три из них уже прошли согласование в фонде: уфимские литер 4 в ЖК «Московский» и в микрорайоне Черниковка на Кремлевской, а также в Стерлитамаке. Еще по одному объекту в сельской местности формируется пакет документов, чтобы произвести выплаты. Остается в подвешенном состоянии один дом, о котором и рассказывалось в начале материала. Он — самый проблемный.

— Дом начинало строить республиканское Общество слепых, и здесь пока не получилось запустить механизм банкротства. Проблему, скорее всего, придется решать силами республики. Там даже нет людей, которых можно назвать дольщиками. Формально они пайщики созданного еще 15 лет назад кооператива. Причем изначально созданного с серьезными нарушениями. Тем не менее в апреле мы готовимся представить решение этого вопроса, — говорит замминистра строительства РБ Артем Ковшов.

О вреде воздушных замков

Реестр обманутых дольщиков минстрой России ввел в 2019 году. Но и до этого в Башкирии кто только не пострадал от покупки квартиры из «воздуха», причем в самых неожиданных местах. Например, на месте нынешнего здания Верховного суда РБ в Уфе. Или в Кузнецовском Затоне, где предлагали условную 1/40 доли в многоквартирном коттедже. Бойко реализовывались «воздушные замки» и в Стерлитамаке. Многие из таких горе-предпринимателей уже отсидели свой срок и вышли на свободу, а люди до сих пор маются без собственного угла, пытаясь в судебном порядке включиться в реестр минстроя. Да, есть те, кто действительно стал жертвами мошенников, и им государство приходит на помощь.

Но, как показывает судебная практика, многие люди даже не смогли доказать, что были платежеспособными на тот момент. Более того, в ходе разбирательств выявлялись откровенные подлоги. Например, предъявлялись квиточки об оплате, собранные из двух частей, не имеющих друг к другу никакого отношения. Естественно, такие покупатели «воздуха» получают отказ.

— И вообще, когда государство приходит на помощь, часть людей начинает этим пользоваться. Так происходит и в ситуации с обманутыми дольщиками. Сейчас в прокуратуре возбуждено несколько дел по факту подложных документов. У нас уже, к сожалению, были случаи, когда люди получали выплаты от федерального фонда, а через полгода выяснялось, что они не имели права претендовать на них, — рассказывает Артем Ковшов.

Шутка ли — только в прошлом году дольщики получили выплат на сумму 8,8 млрд рублей. И не всегда хватало времени досконально проверить представленные документы. Тем более в обстановке разгоряченной, когда вокруг то митинги, то голодовки. Сейчас пришло время инвентаризации и подчистки «хвостов».

«Аварийщикам» — приготовиться

Есть еще одна сторона медали. Те, кто далек от проблем обманутых дольщиков, порой искренне недоумевают — почему из общего бюджета приходится помогать каким-то отдельным людям, пусть даже пострадавшим из-за нерадивых предпринимателей? Однако правительство республики не собирается здесь выступать в роли альтруиста и рассчитывает примерно через два года финансы, потраченные на обманутых дольщиков, вернуть. В том числе через возмещение денег от нечистоплотных дельцов по решению судов или через возвращение части средств от новых застройщиков.

— Перед нами стоят три задачи. Первая — помочь людям. Вторая — провести ревизию и понять, всем ли такая помощь была оказана правильно. И третья — в максимально короткие сроки восполнить затраты бюджета, — говорит Артем Ковшов.

Это поможет быстрее решить жилищные проблемы другим людям, требующим социальной поддержки. Например, в ближайшие дни в Госсобрание республики от минстроя РБ поступит проект интересного закона. В Башкирии уже принят нормативный акт, по которому дети-сироты вместо квартир получили право на жилищный сертификат, который можно использовать для самостоятельной покупки квартиры. Такой подход правительство Башкирии предлагает и в отношении граждан, проживающих в аварийном жилье. Похожий закон, между прочим, принят уже в пяти регионах страны. И применяется успешно.

Кстати, в ситуации с детьми-сиротами, как и с обманутыми дольщиками, тоже успешно сработала практика своеобразного государственно-частного партнерства. Когда строительные компании получают «вкусные» земельные участки при условии, что новые квартиры в первую очередь получат именно такие ребята. В Башкирии в прошлом году была принята программа ликвидации до 2025 года накопившейся задолженности по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот старше 18 лет. Их сейчас 5074 человека. Помощь получат более четырех тысяч из них. Задача, судя по всему, реальная, потому что даже без этих механизмов за последние три года более двух тысяч сирот в республике получили свои «квадраты».

Увы, при решении таких социальных вопросов не все зависит от властей региона. Вот еще одна сложная ситуация с теми же обманутыми дольщиками. В уфимской Черниковке есть недострой — объект литер 4 компании «Маштехресурсы».

Решение по выплатам обманутым людям — а их там 224 человека — было принято федеральным Фондом еще в четвертом квартале прошлого года. Из-за секвестирования бюджета Фонд денег недополучил, и по этому дому решение «зависло».

Тогда как Башкирия свою долю в 12 процентов федералам перечислила. Сейчас Фонд ожидает денег от минстроя. Который, в свою очередь, надеется на средства из минфина страны. А минфин хочет сначала подвести итоги квартала… Вот такая бюрократическая история. Утешает, что по объектам, которые остались в контуре республики, таких проблем нет. Ну а центральные ведомства, будем надеяться, не подведут. Коли уж они поставили амбициозные цели, так им и пример показывать.