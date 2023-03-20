Много чего можно вспомнить за эти годы. Как в калейдоскопе, мелькают кадры перед глазами: Авдеевка вся усеяна битым стеклом, я иду с маленьким пакетиком, навсегда уезжая из своего города; вот снова я, обдирая руки в кровь, драю чужую запущенную квартиру, в которой моей семье предстоит жить в Донецке; вот выдача гуманитарной помощи переселенцам в виде шести банок сардин, за которыми я стояла на морозе три часа, и мои ноги потом звенели, как хрусталь; еще обстрел Боссе, под который я чудом не попала; вот дребезжат от взрывов окна и сотрясается дом, а моя дрожащая от ужаса пятилетняя дочка, взъерошенная ото сна, прижимается ко мне. Господи, сколько всего было!.. Книги можно писать, будь я уверена, что это кто-то прочитает.

Сегодня в тот калейдоскоп добавилась еще одна картинка. Два раненых, тщедушных, с какими-то пафосными татуировками на почти детских руках. Оба воевали по контракту в рядах военнослужащих Украины. Им 23 и 24 года. Один из Северодонецка. Не из Днепра или там Хмельницка. А из Донбасса. Другой даже из героического Славянска, рядом с которым я училась когда-то. Им было по 16 лет в 2014 году, их родители, вполне вероятно, ходили на референдум 11 мая и голосовали за республики.

И вот они сидят, такие же, как мы, говор такой же. Это же не фрицы во время Великой Отечественной. Один из пленных до войны даже бывал в Донецке, его не нужно водить, как западенцев, по улицам и тыкать пальцами, объясняя, куда прилетело. Перед ним мисочка с супом и хлебушек — как раз обед был в больнице. Они так же испытывают голод, как и мы. И так же — боль. На бинтах — такая же кровь. Они нас убивали, а их лечат донецкие врачи. Говорят, отношение адекватное.

Так когда же все это страшное с нами всеми произошло? Как так могло случиться, что мы этого даже не заметили? Пожалуй, это сегодняшнее впечатление от беседы с ранеными украинскими пленными было даже страшнее, чем вид женщины, которая погибла два дня назад в Ясном, за пятнадцать минут до того, как мы привезли туда продукты. Она шла с водой и не донесла. Эта вода разлилась по асфальту. И было неясно, вода это или кровь. Может, как раз такие вот мальчики и убили ее.

Я не знаю, что мне делать с тем, что я чувствую. Пока не знаю.