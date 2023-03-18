Рамиль Рахимов: Крым всегда был частью России

- Крым все время был частью России. Он вошел в ее состав в конце восемнадцатого века. Появление русских там было вызвано просьбами самих жителей Крыма: там началась борьба династических элит, и была опасность, что христианское население, в основном греки и армяне, будут уничтожены в рамках этих столкновений. По просьбе крымских биев туда были направлены войска, в том числе под командованием Суворова. Он организовал оборону Крыма, поставил военные батареи там, где сейчас Севастополь. А когда узнал, что все-таки будет резня, он все христианское население пешком вывел из Крыма в ту область, которая получила название Нахичевань, сейчас это Ростов-на-Дону. Русские войска смогли остановить династическую борьбу, резня была прекращена. Крым добровольно принял российское подданство и стал частью Российской империи, - отметил спикер в интервью каналу БСТ.

Крым все время был российским, в советское время входил в состав РСФСР. Но в конце 1950-х годов Хрущев сделал царский подарок Украине, отдав ей Крым.

- Я был в Крыму при Украине, общался с украинскими элитами. И они говорили, что в Крыму живут в основном русские, и вкладывать туда деньги они не будут, это им неинтересно. И действительно, они туда ничего не вкладывали. А когда случился 2014 год, они вспомнили, что Крым вроде бы украинский, - пояснил Рамиль Рахимов. - Я бываю там каждый год, путешествую по Крыму, и он прекрасно развивается: и Белогорский район, над которым мы когда-то шефствовали, и Севастополь, и другие города. Это совершенно другая, прекрасная территория с хорошими дорогами, стройками, довольным населением.

Спикер также отметил, что он разговаривал с людьми разных национальностей - крымскими татарами, украинцами, русскими. И все они говорили, что референдум был справедливым, они этого хотели. И даже Киев знал, что происходит, предвидя, что 98 процентов жителей будет за воссоединение с Россией. Сейчас они, видя, что творится на Донбассе, еще больше уверены, что спасены от страшной трагедии, бессмысленных жертв.

Воссоединение с Крымом было важно и для России.

- Во-первых, решена проблема с военно-морской базой. Потому что если там не будет нашей базы, то будет база других стран, а это прямая угроза нашей безопасности. Во-вторых, Крым - это экономическая жемчужина: виноградарство, овощеводство, рыбные ресурсы. Это прекрасная здравница. Но самое главное богатство страны – это люди, и они теперь вместе с нами, - подчеркнул Рамиль Рахимов.