Под солнцем родимой земли

Девятую годовщину «Крымской весны» в субботу отметит вся страна. Точно так же новые территории, освобожденные от украинских нацистов, уже нынче отпразднуют свою первую годовщину вхождения в состав России. Вариант невозвращения Крыма мог существовать только в случае отсутствия на политической карте мира самой России. Этого четверть века после распада СССР искренне желали наши «партнеры».

Уход полуострова под вражескую юрисдикцию стал бы стратегическим и политическим просчетом. Допустить это значило бы предать и полуостров, насквозь пропитанный кровью наших предков, отстоявших его в Турецкой войне, а затем и во время Великой Отечественной, и Севастополь — славу и гордость русского флота, город с его храмами, монументами, могилами героев. Удар по исторической памяти стал бы сокрушительным.

На референдуме 2014 года Крым проголосовал так, как хотел. С этого момента Республика Крым и город Севастополь стали субъектами Российской Федерации, а дата 18 марта — всероссийским праздником, по сути дела, отсчетом восстановления исторической справедливости.

Хроника «Крымской весны», 2014 год

20 февраля спикер крымского парламента Владимир Константинов заявил, что не исключает отделения Крыма от Украины в случае дальнейшего обострения ситуации в стране.

26 февраля — столкновение в Симферополе между Меджлисом крымско-татарского народа, активистами «Правого сектора» (организации, запрещенные в РФ) и членами Русской общины Крыма.

27 февраля в 4 часа 20 минут бойцы российских сил специальных операций берут под контроль здания Верховного совета и Совета министров АРК. Заблокирован Перекоп.

1 марта Сергей Аксенов официально обратился к Путину с просьбой «об оказании содействия в обеспечении мира и спокойствия на территории АРК». Президент России получил одобрение Совета Федерации на использование ВС на территории Украины «до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране».

6 марта Верховный совет АР Крым принял решение войти в состав Российской Федерации в качестве субъекта Российской Федерации и провести референдум на всей территории Крыма.

11 марта Верховный совет автономной республики Крым и Севастопольский городской совет приняли декларацию о независимости.

16 марта референдум в Крыму состоялся. Согласно официальным данным, при явке 83,1 % поддержало присоединение Крыма к России 96,77 % проголосовавших.

17 марта Владимир Путин подписал указ о признании независимости Республики Крым и одобрил проект договора о принятии его в состав Российской Федерации.

18 марта договор был подписан. В соответствии с ним в составе России появились два новых субъекта — Республика Крым и город федерального значения Севастополь.

По сообщению «Крымской газеты», в 2023 году на реализацию нац-проектов в Крыму выделено более 17 млрд рублей.

В республике продолжается реализация 12 национальных и 47 региональных проектов, направленных на развитие в таких сферах, как здравоохранение, образование, ЖКХ, экология и цифровая экономика. По словам начальника главного управления по реализации национальных проектов аппарата Совета министров РК Дарьи Поповой, в рамках нацпроектов сегодня в республике строятся дороги, закупается оборудование в сельские Дома культуры и новые компьютеры для крымских школьников.

— В рамках нацпроекта «Образование» у нас построена и введена в эксплуатацию школа на 700 мест в селе Трехпрудном. Сейчас туда идет набор специалистов, и уже 1 сентября дети пойдут в новую школу. Также мы много говорили о проекте «Точка роста», в рамках которого открыто 50 классов по всему Крыму. В рамках нацпроекта идет оснащение материально-технической базы для цифровой образовательной среды. 99 учебных организаций получили новое оборудование, ноутбуки и многофункциональные комплексы, — рассказала Дарья Попова.

Как уточнила руководитель главного управления по реализации нац-проектов, на сегодняшний день «Точки роста» в Крыму в основном сосредоточены в сельской местности. Делается это для того, чтобы нивелировать разницу в возможностях цифрового образования между учащимися городских и сельских школ.

— У нас есть национальная цель — получение достойного образования в равных условиях. Все мы прекрасно понимаем, что у детей в городе есть преимущества перед детьми из сельских и отдаленных уголков. Соответственно, цифровые классы устраняют этот дисбаланс, — пояснила Дарья Попова.

Еще один хороший пример — национальный проект «Демография», на реализацию которого в прошлом году в Крыму было выделено около 4 млрд рублей. В Керчи на эти деньги построен детский сад, рассчитанный на 140 мест, но основная часть финансирования — около 3,8 млрд рублей — ушла на социальные выплаты.

— В рамках проекта у нас назначаются выплаты при рождении или усыновлении первого ребенка, а также второго и последующих детей. В Крыму в прошлом году более 28 тысяч семей получили такую выплату. Также в рамках национального проекта мы проводим ЭКО (процедура искусственного оплодотворения. — Ред.), которых в прошлом году было сделано 867, — уточнила Дарья Попова.

В свою очередь, в рамках нац-проекта «Безопасные качественные дороги» в республике в 2022-м отремонтировано 24 объекта на 4,6 млрд рублей. А финансирование на этот год составило уже более 6 млрд рублей.

КСТАТИ

За девять лет в Крыму и Севастополе было сделано очень многое: принято несколько десятков федеральных законов, направленных на интеграцию Крыма и Севастополя в российское законодательство. Запущено большое количество инфраструктурных объектов.

В их числе уникальный Крымский мост, магистральная трасса «Таврида», новый современный корпус в больнице Семашко, огромное количество ФАПов, амбулаторий, тысячи и тысячи квадратных метров жилья.