«И тает лёд, и сердце тает...»

Для наших предков день весеннего равноденствия — 21 марта — имел огромное значение: он знаменовал собой приход весны и тепла, истинное начало года, когда после зимнего затишья пробуждается природа. А как сегодня встретить приход весны в Башкирии? Мы собрали для вас лучшие «рецепты» времяпрепровождения в первые теплые деньки.

Способ 1

Новый год по-тюркски

Языческие традиции весеннего равноденствия опирались на вполне конкретное астрономическое событие: 21 марта день по продолжительности примерно равен ночи, а после него день начинает становиться все длиннее, а ночь — короче. Тепло одерживает победу над холодом, жизнь — над смертью.

Христианская традиция этот праздник не приняла (хотя Благовещение Богородицы — праздник пробуждения надежды для рода человеческого — приходится на 25 марта по старому стилю), а вот иранские и тюркские народы по сей день отмечают Навруз («нау руз» в переводе с иранского — «новый день»), символизирующий начало нового года и приход весны. Навруз считается официальным праздником в Таджикистане, Казахстане, Узбекистане, Азербайджане, Иране и Афганистане. В этот день принято радоваться и совершать добрые дела, просить прощения, отдавать долги и угощать друг друга щедрыми кушаньями.

Кстати, в Башкирии Навруз тоже отмечают— начиная с 2000 года. В этом году праздник пройдет 19 марта с 12.00 до 17.00 (0+) в агропарке «Евразия» (Уфа, пр. Дружбы народов, 21). Диаспоры организуют несколько национальных двориков и представят уфимцам и гостям города разнообразные традиционные угощения. И их обязательно нужно попробовать! На праздничной площадке пройдет концерт с национальными песнями и танцами тюркских народов. Участников также ждут спортивные игры, мастер-классы и народные обряды.

Организаторами Навруза в Уфе выступают министерство культуры РБ, Дом дружбы народов, Ассамблея народов, республиканские историко-культурные центры и национально-культурные общественные объединения.

Способ 2

Цветочное настроение

Конечно, снег еще не растаял полностью, и до первых цветов — что в городе, что на природе — еще надо дожить. Однако есть в Уфе место, где цветочный аромат можно вдыхать круглый год. Речь о Южно-Уральском ботаническом саде-институте, в оранжерее которого, сменяя друг друга, цветут самые разнообразные растения со всего мира.

Ведущий научный сотрудник ботанического сада Мария Лебедева рассказала нам, что сейчас — пора цветения фейхоа, кливии и гиппеаструмов. И конечно, это особая атмосфера, насыщенная ароматами земли, влаги, тропического леса, которая в любое время года поднимает настроение и улучшает самочувствие посетителей.

А недавно в оранжерее ботанического сада начали практиковать новый формат «общения» с флорой — «Вечер музыки лунных джунглей». Здесь собираются музыканты, играющие на этнических инструментах (барабанах, ханге, ситаре, курае и других), и устраивают концерт-импровизацию. Зрители танцуют под завораживающие ритмы и угощаются китайским чаем. Концерты проходят примерно раз в месяц.

Способ 3

Доброе утро, солнышко!

Айгир (а правильнее, хребет Караташ) у туристов Башкирии — место, что называется, намоленное. Достаточно хотя бы раз отправиться сюда летом на под завязку переполненной электричке, а затем в толпе таких же путешественников покорить знаменитые «Зубы Шурале» и пик Уфа. Айгир любят за рассветы, которые здесь принято встречать, поднявшись на вершину с вечера. Умопомрачительный вид на покрытые лесами горы в утренней дымке компенсирует все трудности походной жизни.

Конечно, в холодное время года ночевка в горах — только для самых закаленных, однако у мартовского восхождения есть немаловажный плюс: туристов в это время здесь заметно меньше, чем летом. А заночевать можно в горном приюте «Айгир», что находится неподалеку. Встал с утра, влез налегке на вершину, и — здравствуй, солнышко, уже по-весеннему теплое! Лучший рассвет равноденствия — как вам такое? К слову, 21 марта на Айгире солнце взойдет в 7.10.

Способ 4

До свидания, зима

Ну а если при всем почтении к весне вы уже грустите по уходящей зиме, попрощаться со снежной сказкой можно на горнолыжных трассах озера Банное.

В отличие от городов, зима в горах гостит подольше, и прокатиться с ветерком на лыжах в марте здесь вполне еще можно. И не только можно, но и нужно! Лыжи, снегокаты, коньки — это лучший способ оставить о зиме добрую память до следующего года.