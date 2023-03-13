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За чудодейственной чагой в лес ходить не пришлось

Хочу поделиться своей историей избавления от полипов. Они были обнаружены в кишечнике, и даже пришлось удалять те, что покрупнее. А вот мелочь врачи «подцепить» не смогли. Но посоветовали мне пить настой березового гриба — чаги.

из открытых источников
Фото:из открытых источников

Сама я этот настой не делала, а покупала в аптеке доступный и очень недорогой бефунгин, хорошо известный еще с советских времен. Принимала его так, как было написано в инструкции, и лечение порадовало результатом: при проведенном через три месяца обследовании полипов в кишечнике не обнаружили. Как, впрочем, и при последующих контрольных проверках. С тех пор настой чаги для профилактики я пью постоянно и другим советую. У одной моей знакомой полипы в горле повлияли даже на возможность говорить. Она стала сама делать и принимать настойку чаги, и вскоре болезнь отступила. Перед началом лечения, конечно же, следует посоветоваться с лечащим врачом.

Лечебная настойка

С древесного гриба нужно удалить твердую темную кору. Затем нарезать небольшими кусочками и на 8 — 10 часов замочить в теплой воде — она должна полностью покрывать гриб.

После того, как чага немного размякнет, жидкость следует слить, а сам гриб натереть на терке. 100 г полученного сырья засыпать в чистый стеклянный сосуд и залить литром качественной водки или спирта. Емкость закрыть и убрать на две недели в темное и прохладное место. Когда настой будет готов, процедить его и принимать для лечения трижды в день — по 1 столовой ложке на голодный желудок.

Автор:Тамара КОЗЛОВА
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